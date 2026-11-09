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Ко ће на чело Владе Српске? Ковачевић изнио занимљиве приједлоге

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АТВ редакција
09.11.2026 20:30

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делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Фото: ATV

Радован Ковачевић говорио је за емисију У првом плану о потенцијалним именима за предсједника Владе Републике Српске. Додао је да СНСД има више квалитетних кандидата за ову функцију, али да је лидерство Милорада Додика у странци неспорно.

„Ми смо и то разумјели као вољу грађана. Ми смо већ кренули у један, у посљедњем мандату, много озбиљније, а и раније процес, који код нас иде некако еволуционо и природно. И, подмлађивање структуре и све остало што смо разумјели као поруку грађана. Има много кандидата. Навикао сам за то да ме питају за Игора Додика. Мислим да би Игор Додик био одличан предсједник Владе“, рекао је Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

Према његовим ријечима, Игор Додик има потребну енергију, знање, те озбиљно искуство, озбиљну школу. Такође, радио је унутар озбиљних, међународних компанија. Игор Додик је, како још истиче Ковачевић, као организациони секретар СНСД-а ставио један од најважнијих потписа на велику побједу СНСД-а.

„Мислим да би он уз одређен људе из СНСД-а био одличан предсједник Владе. Наравно, уколико би постојала и најмања могућност и Милорад Додик као неко кога су грађани Републике Српске препознали као природног лидера. Препознали су и неправду која му се догодила, то је да је од народа, који га је изабрао, а од воље неког страног завојевача, а који је желио да Републике Српске нема и њој и њеном народу желио све најгоре, да је од њега био уклоњен и да је то била једна завјера и напад на уставни поредак“, рекао је Ковачевић.

У СНСД-у се, како то наводи Ковачевић зна ко је лидер и то није упитно те то сматра и разлогом постизања завидних и убједљивих изборних резултата, али с друге стране када је у питању приједлог за предсједника Владе Републике Српске, несумњиво је да поменута странка има велики број стручних, способних и квалитетних људи који ће радити у интересу Републике Српске и сваког њеног становника.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Влада Републике Српске

Кандидатура

Милорад Додик

Игор Додик

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