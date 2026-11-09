Ко напушта опозицију? Додик Вукановићу дао папирић са списком прелазака

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик дао је Небојши Вукановићу папир на којем, како тврди лидер Листе за правду и ред, пише о страначким преласцима посланика који су освојили мандате.
Вукановић каже да је питао Додика о тврдњи да ће СНСД са коалиционим партнерима имати двотрећинску већину у НСРС и ко су посланици који ће их подржати, а долазе из опозиционих редова.
Додик је након обраћања медијима из НСРС током напуштања говорнице пролазио поред Небојше Вукановића у пружио му је папирић, а садржај је Вукановић прочитао присутнима.
"Из СДС-а један прешао у Уједињену Српску. Маја Драгојевић из ПСС-а иде код Бањца. Један треба у СНСД из СДС-а. Три из ПСС-а иду у СНСД, чека се још троје из ПСС-а у СНСД. Ја ћу бити... не могу ово да прочитам није ни битно", прочитао је Вукановић.
Лидер ПСС-а Драшко Станивуковић успио је да уз помоћ функционера који су приступили његовој политичкој опцији преласком из других странака обезбиједи већи број посланика у НСРС од СДС-а. Тиме су постали друга опција по снази у Републици Српској, што је Станивуковић искористио да пошаље поруку СДС-у да од сада ПСС предводи опозицију.
Република Српска
Драшко Станивуковић жели опозициони барјак: До сада смо слушали СДС...
Међутим, одмах након најаве Милорада Додика да ће коалиција окупљена око СНСД-а имати двотрећинску већину у НСРС, Станивуковић је поручио да је изнајмио билборде преко којих ће кажњавати "политичку корупцију".
Несмотрену изјаву дочекале су остале опозиционе колеге које су Станивуковића упитали хоће ли на билбордима бити и функционери који су напустили њих и приступили ПСС-у.
Република Српска
Станивуковић, "папци" и билборди: Има ли мјеста за прелетаче у ПСС?
На то је и предсједник СНСД-а Милорад Додик недавно поручио да Драшко Станивуковић више неће бити друга опција по снази.
"Он ускоро неће бити ни друга, него ће бити трећа, под условом да СДС остане ово што јесте, под условом да не губе људе, а хоће", рекао је Додик у недавном гостовању на РТРС-у.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму