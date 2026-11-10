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Додик: Предложићу да улица у Броду носи име Миље Зечевић

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АТВ редакција
10.11.2026 07:47

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Милорад Додик предложиће руководству општине Брод да једна од улица понесе име Миље Зечевић, као трајни знак сјећања на њену животну трагедију, снагу и достојанство с којим је носила свој тешки крст.

"Име Миље Зечевић треба да остане трајно уписано у колективно памћење нашег народа и да свједочи генерацијама које долазе о страдању српских цивила у Сијековцу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је изразио увјерење да би улица с њеним именом била достојан начин да Брод сачува успомену на Миљу, њену породицу и све невино страдале, али и јасна порука да њихова имена и судбине неће бити препуштени забораву.

Хероина Миља Зечевић, која је у злочину над српским становништвом у Сијековцу 26. марта 1992. године, изгубила супруга и тројицу синова, преминула је у суботу, 7. новембра, у 95. години.

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Тагови :

Милорад Додик

Миља Зечевић

Општина Брод

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