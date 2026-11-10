Додик: Предложићу да улица у Броду носи име Миље Зечевић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик предложиће руководству општине Брод да једна од улица понесе име Миље Зечевић, као трајни знак сјећања на њену животну трагедију, снагу и достојанство с којим је носила свој тешки крст.
"Име Миље Зечевић треба да остане трајно уписано у колективно памћење нашег народа и да свједочи генерацијама које долазе о страдању српских цивила у Сијековцу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је изразио увјерење да би улица с њеним именом била достојан начин да Брод сачува успомену на Миљу, њену породицу и све невино страдале, али и јасна порука да њихова имена и судбине неће бити препуштени забораву.
Предложићу руководству oпштине Брод да једна од улица понесе име Миље Зечевић, као трајни знак сјећања на њену животну трагедију, снагу и достојанство с којим је носила свој тешки крст.
Име Миље Зечевић треба да остане трајно уписано у колективно памћење нашег народа и да свједочи генерацијама које долазе о страдању српских цивила у Сијековцу.
Вјерујем да би улица с њеним именом била достојан начин да Брод сачува успомену на Миљу, њену породицу и све невино страдале, али и јасна порука да њихова имена и судбине нећемо препустити забораву.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 10, 2026
Хероина Миља Зечевић, која је у злочину над српским становништвом у Сијековцу 26. марта 1992. године, изгубила супруга и тројицу синова, преминула је у суботу, 7. новембра, у 95. години.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
12 ч6
Република Српска
12 ч2
Република Српска
13 ч28
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму