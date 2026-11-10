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Састанак владајуће коалиције у Бањалуци: На други разговор позвани СДС и ПСС

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АТВ редакција
10.11.2026 11:00

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Састанак владајуће коалиције у Бањалуци: На други разговор позвани СДС и ПСС
Фото: АТВ

У Бањалуци данас састанак владајуће коалиције у Републици Српској, а из СНСД кажу да су на други састанак позвали СДС и ПСС.

Састанак коалиције ће бити одржан у просторијама Секретаријата СНСД-а са почетком у 14.30 часова.

Састанак са СДС и ПСС најављен је за 16.30 часова, пише РТРС.

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Тагови :

СНСД

Бањалука

ПСС

СДС

владајућа коалиција

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