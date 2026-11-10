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Без струје више бањалучких улица

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АТВ редакција
10.11.2026 08:06

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Без струје више бањалучких улица
Фото: АТВ

За уторак, 10. новембар 2026. године, из "Електрокрајине" су најавили планска искључења електричне енергије у више бањалучких улица и насеља због извођења неопходних радова на електроенергетској мрежи.

Од 9.00 до 14.00 часова без струје ће бити дијелови улица Бана др Тодора Лазаревића (бр. 22), Српска (бр. 73 и 75), Академика Јована Сурутке, Бранка Ћопића, Туњице, Липљанска, Изворска, Завалска, Добрунска, Озренска, Ђуре Дамјановића, Билећка, Суботичка, Ранка Шипке, Војвођанска, Др Велимира Чолића и Крајишких бригада, као и насеље Кола (Јаворци).

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Искључења од 9.30 до 11.30 часова су планирана у дијеловима улица Првог крајишког корпуса, Краља Петра I Карађорђевића (бр. 121 и 139), Масарикова (бр. 1), Милана Радмана (бр. 10), Младена Стојановића (бр. 3), Равногорска (бр. 3 и 5), Петра Кочића, Светозара Марковића и Паве Радана.

Од 10.00 до 12.00 часова: Без напајања ће остати дијелови улица Др Јована Рашковића, Свете краљице Јелене и Максима Горког (бр. 29).

У случају лоших временских услова радови би могли бити одгођени, а потрошачи се моле за разумијевање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

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