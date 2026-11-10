ИРБ Републике Српске отворила канцеларију у Зворнику

Аутор:АТВ редакција
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Инвестиционо-развојна банка Републике Српске отворила је нову канцеларију ИРБРС, и то у Зворнику. Канцеларију ИРБРС у Зворнику свечано су отворили в.д. директора ИРБРС, Недељко Ћорић, министар финансија у Влади РС, Зора Видовић и градоначелник Града Приједора, Бојан Ивановић.
Свечаном отварању присуствовали су и представници министарстава из Владе Републике Српске, чланови Управе и Надзорног одбора ИРБРС, представници републичких и локалних институција, те привредници из ове регије.
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске шири своју мрежу и поставља чврст ослонац директно на терену, а након отварања нове канцеларије у Лакташима, и канцеларија у Зворнику ће бити мјесто директног сусрета привредника и грађана са финансијским алатима и кредитним линијама које покрећу развој Српске – од стамбеног збрињавања грађана до капиталних пројеката у привреди и пољопривреди.
"Мисија ИРБРС је да грађанима Републике Српске пружа сигурност, поузданост и повољне кредитне линије, јер постоји управо ради својих грађана. Ипак, поред тога, битна је и доступност. Сходно плану од прије неколико мјесеци и потребама тржишта, отварање нових пословних јединица резултат је и више него успјешног модела директног одобравања зајмова за стамбено финансирање. Почели смо са Лакташима, данас свечано отворили канцеларију у Зворнику, а у плану је и нова канцеларија у Добоју, према потребама наших клијената и грађана. Јер кад се ширите, то је знак успјеха. То је знак да вас тржиште треба", поручио је в.д. директора ИРБРС, Недељко Ћорић.
Сада сви грађани Зворника, али и комплетне регије, могу лакше да стигну до просторија ИРБРС, гдје су им на услузи наши запослени. Инвестирањем у нове просторе и нове пословнице доказујемо нашу преданост развоју Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, која постоји како би се развијала Република Српска.
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