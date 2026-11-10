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У Бањалуци у току састанак владајуће коалиције

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АТВ редакција
10.11.2026 14:46

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У Бањалуци је почео састанак владајуће коалиције у Републици Српској.
Фото: АТВ

У Бањалуци је почео састанак владајуће коалиције у Републици Српској, а из СНСД кажу да су на други састанак позвали СДС и ПСС.

Састанак коалиције се одржава у просторијама Секретаријата СНСД-а.

У Бањалуци састанак владајуће коалиције
У Бањалуци састанак владајуће коалиције
АТВ

Састанак са СДС и ПСС најављен је за 16.30 часова.

У Бањалуци састанак владајуће коалиције
У Бањалуци састанак владајуће коалиције
АТВ

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Тагови :

Састанак

владајућа коалиција

СНСД

Бањалука

Коментари (1)

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