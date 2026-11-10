У Бањалуци у току састанак владајуће коалиције

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је почео састанак владајуће коалиције у Републици Српској, а из СНСД кажу да су на други састанак позвали СДС и ПСС.
Састанак коалиције се одржава у просторијама Секретаријата СНСД-а.
Састанак са СДС и ПСС најављен је за 16.30 часова.
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