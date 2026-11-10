РиТЕ Угљевик: Термоелектрана ради стабилно, постројење за одсумпоравање није у функцији

Аутор:АТВ редакција
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Из РиТЕ Угљевик наводе да се као погонско гориво користи мјешавина угља из копова Угљевик Исток 1 и Букова Коса у омјеру 1:1, те да такав начин рада не представља опасност по постројење.
Како истичу, садржај сумпора у мјешавини не прелази пет одсто, док постројење за одсумпоравање димних гасова тренутно није у функцији.
"Постројење за одсумпоравање димних гасова тренутно не ради, јер је сваки произведени мегават-час електричне енергије значајан за домаћи конзум Републике Српске“, наводи се у саопштењу које потписује вршилац дужности директора РиТЕ Угљевик Жарко Новаковић.
Из овог предузећа осврнули су се и на информације из интерне комуникације које су се појавиле у јавности, потврђујући да су оне тачне, али наглашавајући да се односе на период обилних падавина.
Према њиховим ријечима, неповољни временски услови проузроковали су потешкоће у експлоатацији и транспорту угља из копова Угљевик Исток 1 и Букова Коса. Престанком падавина поново је започета испорука угља директно из копа, чиме је олакшан транспорт.
У саопштењу се наводи и да недавни отказ цијевног система котла није повезан са сагоријевањем угља из Букове Косе, већ да је директна посљедица дотрајалости система, који је до сада радио више од 230.000 часова.
Појашњавају да повећана влажност, нарочито током кишних периода, може довести до лијепљења минералних материја и угља из оба копа, што представља потешкоћу која се може јавити приликом коришћења угља у неповољним временским условима.
Из РиТЕ Угљевик додају да је добављач „Дрво-експорт“ о сопственом трошку обезбиједио камен за изградњу платоа намијењеног складиштењу залиха угља.
Очекују да ће ова компанија у наредном периоду додатно побољшати квалитет и повећати количине испорученог угља.
Новаковић сматра да су поједине медијске интерпретације информација из интерне комуникације, без сагледавања свих околности, непотребно изазвале забринутост јавности и створиле погрешну слику о тренутном стању у термоелектрани.
"Од изузетног је значаја да РиТЕ Угљевик настави стабилан рад, обезбиједи снабдијевање домаћег конзума електричном енергијом, гријање за грађане Угљевика, као и редовну исплату плата свим запосленима“, поручују из предузећа.
У саопштењу закључују да су изазови у енергетском сектору стално присутни, али да се одговорним приступом и сарадњом свих учесника могу превазићи.
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