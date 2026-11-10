Стигла понуда: Састанак о српском јединству у просторијама СДС-а

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Разговори о српском јединству у канцеларијама СДС-а. То је понуда предсједника СНСД-а Милорада Додика, јер су нешто раније из СДС-а и ПСС-а одбили овакав састанак и проблематизовали његово одржавање у просторијама СНСД-а у Бањалуци.
"Нудимо СДС-у и ПСС-а да ми, предсједници политичких партија владајуће коалиције дођемо у просторије СДС-а сутра у 17 часова на састанак са те двије партије како би евентуално разговарали, ако они то желе. Молимо их да до краја дана потврде да ли хоће или неће", рекао је Додик.
Он је поручио да су позвали СДС и ПСС прије пет дана да дођу на састанак на којем би им понудили концепт владе националног јединства, јер како каже, вријеме које долази тражи усаглашено дјеловање и поменути концепт би био најбољи за Републику Српску.
Република Српска
Ненад Стевандић биће предложен за предсједника НСРС
Истиче да су спремни да им отворе простор за улазак у структуре власти на нивоу БиХ и Републике Српске.
Додик каже је добио писмо од СДС-а у којем је речено да су заузети и да не могу доћи на данашњи састанак, али да су спремни за разговоре сутра, 11. октобра.
Република Српска
Ко напушта опозицију? Додик Вукановићу дао папирић са списком прелазака
"Споре просторије СНСД-а, траже друго мјесто. Од ПСС-а сам добио посредно обавјештење да они исто тако неће доћи зато што им није јасан дневни ред. Шта им има бити јасан дневни ред, написали смо им да их позивамо на политичке разговоре о могућој сарадњи на нивоу БиХ и Републике Српске. Шта је ту нејасно? И њима смета што је позив у СНСД-у. Ми нисмо државни субјекти јер није конституисана Скупштина, зато канцеларије СНСД-а. Био сам спреман да одем у канцеларије СДС-а и ПСС-а. Нама то није проблем. Да не би било блефирања, сачекаћу пет сати овдје", рекао је Додик.
Он је поручио и да СДС и ПСС одбијањем оваквог састанка пропуштају прилику да буду озбиљни политички субјекти.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
54 мин7
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч3
Република Српска
1 ч10
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму