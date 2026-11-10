Izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula" otvorena je večeras u Sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

Izložbu je otvorio novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

Događaju prisustvuju iguman manastira Hilandar arhimandrit Metodije, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Komisije Vlade Srpske za manastir Hilandar Marko Romić, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i ostale zvanice iz kulturnog, političkog i društvenog života Srpske.

U pripremi izložbe korištene su bilješke jednog od korifeja srpske istoriografije - akademika Vladimira Ćorovića koji je Svetu goru posjetio u proljeće 1930. godine i srpskog scenografa, kostimografa i karikaturiste Vladimira Žedrinskog, koji je svoje utiske publikovao u "Politici" 1936. godine.

Otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula"

Budimir Hristodulo bio je ugledni srpski arhitekta i glavni neimar prilikom uređenja srpskog vojničkog groblja i mauzoleja na Zejtinliku.

Otvaranje izložbe upriličili su Služba predsjednika Republike Srpske i Komisija Vlade Srpske za manastir Hilandar.

Riječ je o centralnoj svečanosti u okviru višednevne manifestacije "Dani Hilandara u Republici Srpskoj".