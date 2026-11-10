Stigla ponuda: Sastanak o srpskom jedinstvu u prostorijama SDS-a

Razgovori o srpskom jedinstvu u kancelarijama SDS-a. To je ponuda predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, jer su nešto ranije iz SDS-a i PSS-a odbili ovakav sastanak i problematizovali njegovo održavanje u prostorijama SNSD-a u Banjaluci.

"Nudimo SDS-u i PSS-a da mi, predsjednici političkih partija vladajuće koalicije dođemo u prostorije SDS-a sutra u 17 časova na sastanak sa te dvije partije kako bi eventualno razgovarali, ako oni to žele. Molimo ih da do kraja dana potvrde da li hoće ili neće", rekao je Dodik.

On je poručio da su pozvali SDS i PSS prije pet dana da dođu na sastanak na kojem bi im ponudili koncept vlade nacionalnog jedinstva, jer kako kaže, vrijeme koje dolazi traži usaglašeno djelovanje i pomenuti koncept bi bio najbolji za Republiku Srpsku.

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Ističe da su spremni da im otvore prostor za ulazak u strukture vlasti na nivou BiH i Republike Srpske.

Dodik kaže je dobio pismo od SDS-a u kojem je rečeno da su zauzeti i da ne mogu doći na današnji sastanak, ali da su spremni za razgovore sutra, 11. oktobra.

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"Spore prostorije SNSD-a, traže drugo mjesto. Od PSS-a sam dobio posredno obavještenje da oni isto tako neće doći zato što im nije jasan dnevni red. Šta im ima biti jasan dnevni red, napisali smo im da ih pozivamo na političke razgovore o mogućoj saradnji na nivou BiH i Republike Srpske. Šta je tu nejasno? I njima smeta što je poziv u SNSD-u. Mi nismo državni subjekti jer nije konstituisana Skupština, zato kancelarije SNSD-a. Bio sam spreman da odem u kancelarije SDS-a i PSS-a. Nama to nije problem. Da ne bi bilo blefiranja, sačekaću pet sati ovdje", rekao je Dodik.

On je poručio i da SDS i PSS odbijanjem ovakvog sastanka propuštaju priliku da budu ozbiljni politički subjekti.