Logo

Stigla ponuda: Sastanak o srpskom jedinstvu u prostorijama SDS-a

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 16:21

Komentari:

0
Srpska demokratska stranka
Foto: ATV

Razgovori o srpskom jedinstvu u kancelarijama SDS-a. To je ponuda predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, jer su nešto ranije iz SDS-a i PSS-a odbili ovakav sastanak i problematizovali njegovo održavanje u prostorijama SNSD-a u Banjaluci.

"Nudimo SDS-u i PSS-a da mi, predsjednici političkih partija vladajuće koalicije dođemo u prostorije SDS-a sutra u 17 časova na sastanak sa te dvije partije kako bi eventualno razgovarali, ako oni to žele. Molimo ih da do kraja dana potvrde da li hoće ili neće", rekao je Dodik.

On je poručio da su pozvali SDS i PSS prije pet dana da dođu na sastanak na kojem bi im ponudili koncept vlade nacionalnog jedinstva, jer kako kaže, vrijeme koje dolazi traži usaglašeno djelovanje i pomenuti koncept bi bio najbolji za Republiku Srpsku.

Ненад Стевандић НСРС

Republika Srpska

Nenad Stevandić biće predložen za predsjednika NSRS

Ističe da su spremni da im otvore prostor za ulazak u strukture vlasti na nivou BiH i Republike Srpske.

Dodik kaže je dobio pismo od SDS-a u kojem je rečeno da su zauzeti i da ne mogu doći na današnji sastanak, ali da su spremni za razgovore sutra, 11. oktobra.

Dodik papirić

Republika Srpska

Ko napušta opoziciju? Dodik Vukanoviću dao papirić sa spiskom prelazaka

"Spore prostorije SNSD-a, traže drugo mjesto. Od PSS-a sam dobio posredno obavještenje da oni isto tako neće doći zato što im nije jasan dnevni red. Šta im ima biti jasan dnevni red, napisali smo im da ih pozivamo na političke razgovore o mogućoj saradnji na nivou BiH i Republike Srpske. Šta je tu nejasno? I njima smeta što je poziv u SNSD-u. Mi nismo državni subjekti jer nije konstituisana Skupština, zato kancelarije SNSD-a. Bio sam spreman da odem u kancelarije SDS-a i PSS-a. Nama to nije problem. Da ne bi bilo blefiranja, sačekaću pet sati ovdje", rekao je Dodik.

On je poručio i da SDS i PSS odbijanjem ovakvog sastanka propuštaju priliku da budu ozbiljni politički subjekti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SDS

Milorad Dodik

SNSD

PSS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Dodik: SDS i PSS propuštaju priliku da budu ozbiljni

Republika Srpska

Dodik: SDS i PSS propuštaju priliku da budu ozbiljni

54 min

7
Predsjednik Narodne Skupštine Nenad Stevandić

Republika Srpska

Nenad Stevandić biće predložen za predsjednika NSRS

1 h

1
RiTE Ugljevik

Republika Srpska

RiTE Ugljevik: Termoelektrana radi stabilno, postrojenje za odsumporavanje nije u funkciji

1 h

3
Ništa od srpskog jedinstva? PSS i SDS odbili sastanak sa SNSD-om

Republika Srpska

Ništa od srpskog jedinstva? PSS i SDS odbili sastanak sa SNSD-om

1 h

10

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima