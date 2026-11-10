Ništa od srpskog jedinstva? PSS i SDS odbili sastanak sa SNSD-om

Autor:ATV redakcija
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Predstavnici PSS-a i SDS-a neće se odazvati pozivu SNSD-a za sastanak u Banjaluci, saznaje ATV.
Sastanak je planiran u prostorijama SNSD-a sa početkom u 16:30, nakon održanog sastanka sa koalicionim partnerima, međutim, PSS i SDS su odbili ovaj razgovor.
Prethodno je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio otvoren poziv na zajedničko djelovanje stranka iz Republike Srpske na nivou BiH. Međutim, odgovori koji su stizali i iz PSS-a i SDS-a nisu bili ujednačeni po tom pitanju.
Za sada nije bilo zvaničnih informacija o razlozima za odbijanje ovakvog sastanka.
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