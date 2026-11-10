IRB Republike Srpske otvorila kancelariju u Zvorniku

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske otvorila je novu kancelariju IRBRS, i to u Zvorniku. Kancelariju IRBRS u Zvorniku svečano su otvorili v.d. direktora IRBRS, Nedeljko Ćorić, ministar finansija u Vladi RS, Zora Vidović i gradonačelnik Grada Prijedora, Bojan Ivanović.

Svečanom otvaranju prisustvovali su i predstavnici ministarstava iz Vlade Republike Srpske, članovi Uprave i Nadzornog odbora IRBRS, predstavnici republičkih i lokalnih institucija, te privrednici iz ove regije.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske širi svoju mrežu i postavlja čvrst oslonac direktno na terenu, a nakon otvaranja nove kancelarije u Laktašima, i kancelarija u Zvorniku će biti mjesto direktnog susreta privrednika i građana sa finansijskim alatima i kreditnim linijama koje pokreću razvoj Srpske – od stambenog zbrinjavanja građana do kapitalnih projekata u privredi i poljoprivredi.

"Misija IRBRS je da građanima Republike Srpske pruža sigurnost, pouzdanost i povoljne kreditne linije, jer postoji upravo radi svojih građana. Ipak, pored toga, bitna je i dostupnost. Shodno planu od prije nekoliko mjeseci i potrebama tržišta, otvaranje novih poslovnih jedinica rezultat je i više nego uspješnog modela direktnog odobravanja zajmova za stambeno finansiranje. Počeli smo sa Laktašima, danas svečano otvorili kancelariju u Zvorniku, a u planu je i nova kancelarija u Doboju, prema potrebama naših klijenata i građana. Jer kad se širite, to je znak uspjeha. To je znak da vas tržište treba", poručio je v.d. direktora IRBRS, Nedeljko Ćorić.

Sada svi građani Zvornika, ali i kompletne regije, mogu lakše da stignu do prostorija IRBRS, gdje su im na usluzi naši zaposleni. Investiranjem u nove prostore i nove poslovnice dokazujemo našu predanost razvoju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja postoji kako bi se razvijala Republika Srpska.