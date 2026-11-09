Radovan Kovačević govorio je za emisiju U prvom planu o potencijalnim imenima za predsjednika Vlade Republike Srpske. Dodao je da SNSD ima više kvalitetnih kandidata za ovu funkciju, ali da je liderstvo Milorada Dodika u stranci nesporno.

„Mi smo i to razumjeli kao volju građana. Mi smo već krenuli u jedan, u posljednjem mandatu, mnogo ozbiljnije, a i ranije proces, koji kod nas ide nekako evoluciono i prirodno. I, podmlađivanje strukture i sve ostalo što smo razumjeli kao poruku građana. Ima mnogo kandidata. Navikao sam za to da me pitaju za Igora Dodika. Mislim da bi Igor Dodik bio odličan predsjednik Vlade“, rekao je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Prema njegovim riječima, Igor Dodik ima potrebnu energiju, znanje, te ozbiljno iskustvo, ozbiljnu školu. Takođe, radio je unutar ozbiljnih, međunarodnih kompanija. Igor Dodik je, kako još ističe Kovačević, kao organizacioni sekretar SNSD-a stavio jedan od najvažnijih potpisa na veliku pobjedu SNSD-a.

„Mislim da bi on uz određen ljude iz SNSD-a bio odličan predsjednik Vlade. Naravno, ukoliko bi postojala i najmanja mogućnost i Milorad Dodik kao neko koga su građani Republike Srpske prepoznali kao prirodnog lidera. Prepoznali su i nepravdu koja mu se dogodila, to je da je od naroda, koji ga je izabrao, a od volje nekog stranog zavojevača, a koji je želio da Republike Srpske nema i njoj i njenom narodu želio sve najgore, da je od njega bio uklonjen i da je to bila jedna zavjera i napad na ustavni poredak“, rekao je Kovačević.

U SNSD-u se, kako to navodi Kovačević zna ko je lider i to nije upitno te to smatra i razlogom postizanja zavidnih i ubjedljivih izbornih rezultata, ali s druge strane kada je u pitanju prijedlog za predsjednika Vlade Republike Srpske, nesumnjivo je da pomenuta stranka ima veliki broj stručnih, sposobnih i kvalitetnih ljudi koji će raditi u interesu Republike Srpske i svakog njenog stanovnika.