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Košarac: Miniću da poruke Patrijarha Pavla budu inspiracija

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АТВ редакција
09.11.2026 15:44

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Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac uručio je danas u Sarajevu novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću sliku blaženopočivšeg patrijarha Pavla i poželio mu uspjeh, te da ga kroz mandat prate mudrost, vjera i odgovornost.
Foto: Instagram/printscreen

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac uručio je danas u Sarajevu novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću sliku blaženopočivšeg patrijarha Pavla i poželio mu uspjeh, te da ga kroz mandat prate mudrost, vjera i odgovornost.

"Razlog je veoma ličan i simboličan. Kada je jednom prilikom upitan koja ličnost mu je najveća inspiracija, predsjednik Minić je izdvojio upravo patrijarha Pavla. Govorio je o njegovoj svetosti, mudrosti, izuzetnoj jednostavnosti, karakteru i načinu na koji je razumio čovjeka i život", objavio je Košarac na "Instagramu".

Košarac je Miniću poželio da mu lik i poruke patrijarha Pavla budu inspiracija da i u najtežim trenucima sačuva mir, dostojanstvo i ljudskost.

On je dodao da je susret sa Minićem u Sarajevu bila prilika za razgovor, kao i čestitke na preuzimanju velike i odgovorne dužnosti.

"Poželio sam mu mnogo mudrosti, snage i istrajnosti, uz uvjerenje da će i u ovom mandatu ostati posvećen Republici Srpskoj i našem narodu", zaključio je Košarac.

Minić je ranije danas u Sarajevu potpisao izjavu o prihvatanju mandata predsjednika Republike Srpske.

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Staša Košarac

Savo Minić

Patrijarh Pavle

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