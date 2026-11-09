Stevandić sazvao sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je danas u Banjaluci sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka radi pripreme prve sjednice novog saziva parlamenta Srpske.

Sastanak je zakazan u 17.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, najavljeno je iz parlamenta Srpske.

Stevandić je ovaj sastanak sazvao na osnovu člana 6. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, navodi se u saopštenju.

Medijima će biti omogućeno snimanje kadrova na početku sastanka.

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ranije da će ova politička partija sa koalicionim partnerima imati dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da bi novi sazvi parlamenta trebalo da bude konstituisan 16. novembra.

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Prema potvrđenim rezultatima izbora održanih 4. oktobra, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske SNSD će imati 34 od 83 mandata, PSS 12 mandata, a SDS na 10.

Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Lista za pravdu i red i SPS po četiri mandata, Koalicija za državu je na tri mandata, dok je Republička stranka Srpske osvojila jedan mandat.