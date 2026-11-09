Dodik prisustvuje sahrani heroine Milje Zečević

Predsjednik Milorad Dodik prisustvuje u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora sahrani heroine Milje Zečević, kojoj u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda, pred očima ubijeni suprug i tri sina.

Dodik je ranije istakao da priča heroine Milje Zečević ne smije ostati samo u sjećanju onih koji su bili svjedoci tog vremena.

"Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo o stradanju njene porodice i svih nevino stradalih i da istinu prenosimo generacijama koje dolaze. Jer, dok pamtimo njihova imena i njihove sudbine, čuvamo ih od zaborava. Neka joj je vječna slava i hvala", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

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Heroina Milja Zečević biće sahranjena danas u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.

Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.

Milja Zečević preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.