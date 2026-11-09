Dodik: Naša je obaveza da istinu o stradanju porodice heroine Milje Zečević prenosimo budućim generacijama

Predsjednik Milorad Dodik poručio je da priča heroine Milje Zečević, kojoj su pred očima, u martu 1992. godine, ubijeni suprug i tri sina, ne smije ostati samo u sjećanju onih koji su bili svjedoci tog vremena.

"Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo o stradanju njene porodice i svih nevino stradalih i da istinu prenosimo generacijama koje dolaze. Jer, dok pamtimo njihova imena i njihove sudbine, čuvamo ih od zaborava. Neka joj je vječna slava i hvala", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je ukazao da su pred očima Milje Zečević, u martu 1992. godine, ubijeni njen suprug i tri sina, a ona je svoj teški krst nosila dostojanstveno do kraja života.

"Danas na vječni počinak ispraćamo heroinu Milju Zečević, ženu čija je životna sudbina postala jedno od najbolnijih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda", podsjetio je Dodik.

Heroina Milja Zečević biće sahranjena danas u 13.00 časova Gornjim Smrtićima kod Prnjavora gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.

Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovu.

Milja Zečević preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.