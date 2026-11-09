Minić najavio trodnevne pregovore o minimalcu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Savo Minić najavio je da će danas, sutra i prekosutra biti održani sastanci sa predstavnicima Sindikata i poslodavaca o najnižoj plati.
Vlada želi da se do rješenja dođe dogovorom, a ne jednostranom odlukom, naglasio je Minić.
Naveo da već postoje određene ideje i načelne saglasnosti, ali da je važno da i Sindikat i poslodavci iznesu realne činjenice koje će biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja najniže plate.
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