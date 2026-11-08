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Ostojić: I u FBiH ruše srpska groblja kao i na Kosovu i Metohiji

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АТВ редакција
08.11.2026 14:30

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Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je da se ono što se dešava Srbima na Kosovu i Metohiji, gd‌je devastiraju pravoslavna groblja, događa i u FBiH, te da je zbog svega toga opstanak Republike Srpske od presudnog značaja za srpski narod.

Ostojić je naglasio da se kroz istoriju pokazalo koliko je važno da srpski narod ima institucije koje mogu da zaštite njegova prava.

On je dodao da bi se to dešavalo i u Republici Srpskoj da ona ne postoji jer je srpski narod kroz istoriju, kada nije imao državu, doživljavao genocid, iseljavanja i egzoduse.

Ostojić je kada je riječ o položaju Srba na Kosovu i Metohiji izrazio nezadovoljstvo stepenom njihove zaštite, uprkos prisustvu međunarodnih snaga.

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Prema njegovim riječima, pritisci kojima je izloženo srpsko stanovništvo imaju za cilj njegovo dalje iseljavanje sa prostora na kojima vijekovima živi.

"Kosovo je na neki način zaštićena zona, tamo su strane snage koje bi trebalo da štite srpski narod, međutim, od toga nema ništa", rekao je Ostojić novinarima u Nevesinju.

(Srna)

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Tagovi :

Radan Ostojić

Federacija BiH

Groblje

Kosovo i Metohija

Komentari (3)

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