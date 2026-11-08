Dodik: Imamo dvotrećinsku većinu, 16. novembra sjednica NSRS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će u poned‌jeljak, 16. novembra, u jutarnjim časovima biti održana sjednica Narodne skupštine na kojoj bi bio inaugurisan novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položila zakletvu.

Dodik je istakao da je tako planirano jer će poslije podne biti održana konstitutivna sjednica Predsjedništva BiH, a Cvijanovićeva želi da prije toga položi zakletvu pred parlamentom Srpske.

Ukazao je da poslije toga teče rok da novoizabrani predsjednik predloži mandatara, koji potom ima 40 dana da predloži Vladu.

Kao najvažnije je naveo da će Republika Srpske uspjeti da donese budžet do nove godine i pokaže efikasnost.

Ponovio je da SNSD sa koalicionim partnerima ima dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Koalicija sa kojom smo izašli je na niovu dvotrećinske većine, a to je potrebno za donošenje novog ustava ili izmjene i dopune, da se podrži veto srpskog člana Predsjedništva BiH", naveo je Dodik za RTRS.

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Osvrnuvši se na BiH, Dodik je istakao da Srbi žele samo da se poštuje ustav.

"Mi ih pozivamo da sjednemo i mirno razgovaramo... Mi kažemo da proglasimo ništavnim sve odluke koje je donio Kristijan Šmit, oni neće", rekao je Dodik i dodao kako niko u svijetu ne smatra da je normalno da u Ustavnom sudu sjede tri sudije stranca.

Ukazao je da je problem što Bošnjaci u Sarajevu nemaju argumenata, te im je poručio da razgovaraju.

"Oni hoće da zamrznu ovo vrijeme, da čekaju dvije godine i da vide da li će se promijeniti nešto u Americi i da li će doći njihovi favoriti", rekao je Dodik.

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Istakao je kako ne mrzi Bošnjake, muslimane, samo pokušava da kaže da želi da radimo, te podsjetio kako su mu sudili u Sarajevu i taj krnji Ustavni sud potvrdi tu sudsku odluku.

Podsjetio je da se srpski narod u BiH na plebiscitu 9. i 10. novembra 1991. godine većinski izjasnio da želi da ostane u zajedničkoj državi Jugoslaviji, te istakao kako nikada Srbi nisu bili za secesiju što govore muslimani iz Sarajeva.

"Stanivuković ima mnoge probleme u gradu i više od 100 miliona KM obaveza"

Predsjednik Dodik izjavio je da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ima mnoge probleme u gradu i više od 100 miliona KM obaveza.

"Stanivuković je kriv što pored zgrade Vlade Republike Srpske niče ogromna zgrada. Trebalo je da se sačuva to zemljište. Naš plan je bio da se pored rusko-srpskog grama podigne nova koncertna dvorana, a ne zgrada, pa da se iz Vlade gleda kako neko kači svoj veš", rekao je Dodik za RTRS.

Ističe da je planirano da se sruši stadion "Borca" i da se napravi nacionalni stadion kod Prijedorske petlje za šta je tada bilo potrebno oko 100 miliona evra, a na mjestu stadiona trebalo je podići novi parlament i kongresni centar.

"Sve bi onda bilo lijepo uklopljeno i na jednom mjestu. Tada je došao Stanivuković na vlast i sve to poremetio", pojasnio je Dodik.

Komentarišući navode Stanivukovića da neće ulaziti u vlast, Dodik je rekao da u narednom periodu neće biti ni druga, ali ni treća politička opcija u Republici Srpskoj.

"Ne molimo nikoga, ko ostane iza dvije trećine postaje marginalna politička opcija", rekao je Dodik.

Kada je u pitanju SNSD, Dodik kaže da su oni već ušli u transformaciju kadrova, te je u strukture vlasti ušlo mnogo mlađih ljudi na nivou opština i gradova.

"Prirodno je da ti ljudi u narednom periodu dođu i na nivo Republike Srpske", dodaje Dodik.

Dodik je zahvalio svim ljudima za podršku i poručio da je SNSD posvećen narodu.