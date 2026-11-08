Dodik: Srpska dobila vidljivost nakon decenija satanizacije iz Sarajeva

Spoznaja da su Srbi nepravedno satanizovani otvara dosta prostora da se priča o njima i Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Milorad Dodik nakon što je učestvovao na MAGA konferenciji u Mar-a-Lago u Palm Biču.

"Sada imamo temelj da pokušamo doći do potpunog razumijevanja našeg položaja", istakao je Dodik za RTRS.

Dodik je najavio da će na nivou Bijele kuće jedna grupa naših visokopozicioniranih ljudi ove sedmice imati sastanak na kome će se govoriti šta ovd‌je uraditi o čemu će biti upoznat i sa njima će se ponovo sastati kada ode u Ameriku za nekoliko dana.

Ukazao je da se svijet realno promijenio u mnogo čemu, ne samo dolaskom Donalda Trampa, te naveo uvažavanje Rusija, snagu Kine, jačanje islamskog svijeta.

Republika Srpska Dodik: Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke

Na komentare da u Americi nisu ni znali ko je, Dodik je odgovorio da nije važno šta govore oni iz Sarajeva.

Imao je osjećaj, kaže, da se promijenio narativ prema Srbima, na svakom koraku, ali je naglasio da neprijatelj iz Sarajeva ne miruje jer su pokušali da dovedu u pitanje i njega govoreći da je čak "fašista".

"Sama činjenica da sam bio tamo i da sam dobio poziv, pokazuje njihovu nemoć. Tamo je značajan broj naših ljudi koji se bore, uz našu asistenciju mogu da prodru duboko", rekao je Dodik.

Napomenuo je da je politika SAD da se ne miješaju u unutrašnja pitanja drugih država i da stvaraju druge nacije.