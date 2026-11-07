Uskoro zakon o nacionalnoj infrastrukturi Republike Srpske

Zaštita vitalne infrastrukture i strateških objekata poput energetskih kapaciteta, javnih medijskih kuća i zdravstvenih ustanova, sve ovo bi mogao da obuhvati zakon o nacionalnoj infrastrukturi Republike Srpske. Cilj je stvaranje pravnog okvira koji će spriječiti buduće pokušaje blokade institucija od strateškog značaja za Republiku Srpsku.

"Taj zakon će biti vjerovatno već u decembru na raspravi i on će zaštiti sve vitalne infrastrukturne i strateške strukture, to je ne samo energetika, nego i RTRS, zaštitiće i bolnice i neke druge segmente koji su važni za srpski narod. "Mi ćemo zaštititi svu imovinu, već smo je zaštitili, te njihove ambicije iz Sarajeva da upravljaju ovdje imovinom su potpuno neodržive", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Pokretanje pitanja Zakona o nacionalnoj infrastrukturi od velikog je značaja za funkcionisanje i opstanak republičkih institucija, stav je Ognjena Kuljića. Primarni cilj ovog zakonskog rješenja je, kaže Kuljić zaštita nacionalnih resursa i strateških objekata od bilo kakve vrste ugrožavanja.

"Zakon o nacionalnoj infrastrukturi je veoma važno pitanje čije će usvajanje, donošenje i implementacija u narednom periodu biti od veoma velikog značaja za Republiku Srpske, svakako da mi moramo zaštititi svoje institucije, moramo zaštititi infrastrukturne objekte, nacionalne resurse i moramo stvoriti adekvatne zakonske okvire za njihovo nesmetano funkcionisanje i za njihov opstanak", rekao je Ognjen Kuljić, zamjenik predsjednika zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske.

Neophodno je zakonski urediti oblast informacione bezbjednosti radi zaštite kritične infrastrukture i sprečavanja hakerskih napada. Vitalni sistemi poput Vlade, bolnica i medija moraju imati prioritet u zaštiti, poruka je Srđana Mazalice.

"Iz ugla gledanja nekoga ko radi u sistemu koji obuhvata kritičnu infrastrukturu, neko ko radi u Elektroprenosu mislim da je jako važno zakonski urediti to pitanje i obavezu svih javnih preduzeća da ispune određene standarde kad je u pitanju zaštita, konkretno da vam neko ne može hakovati, isključivati dalekovode i trafostanice i da vam neko ne može ući u sistem", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Zakoni o zaštiti kritične infrastrukture danas postoje u više od 100 država širom svijeta. Zavisno od regije i države, ovi zakoni se razlikuju po broju sektora koje pokrivaju, ali uvijek obuhvataju energetiku, saobraćaj, vodoprivredu, telekomunikacije i bankarstvo. Zakon o kritičnoj infrastrukturi u regionu imaju Srbija, Crna Gora i Hrvatska.