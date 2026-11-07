Dodik: Mitrovdan u Nevesinju uvijek će imati poseban osjećaj slave, ali i težine i opomene

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da su Mitrovdanske bitke, vođene 1992. i 1994. godine na nevesinjskom ratištu, jedne od najsvjetlijih, ali i najbolnijih trenutaka u istoriji Republike Srpske i Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske, jer to nisu bile samo vojne operacije, već simboli odbrane hercegovačkog ognjišta i borbe za nacionalni opstanak.

"U vrijeme kada je cijeli taj prostor bio suočen sa opasnošću potpunog biološkog nestanka srpskog naroda pred najezdom udruženih muslimansko-hrvatskih snaga s ciljem zauzimanja Nevesinja i prodora u dubinu teritorije Hercegovine, srpski borci, malobrojniji i slabije naoružani, našli su se pred nevjerovatnim izazovom. Ipak, to ih nije pokolebalo i krenuli su na sve ili ništa, znajući da brane svoje porodice, kućni prag i otadžbinu. Tih presudnih dana novembra 1992. i 1994. godine kada su zlikovci htjeli da nas izbrišu iz sopstvenog zavičaja, da zatru naše sjeme, srpski borci nisu ustuknuli, već su stajali kao stijene – postojani, odvažni i nesalomivi. Nisu otišli u rat iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svojima. Njihov cilj nije bio tuđe, već odbrana svoga – rodne grude, kuća, majki, očeva, djece", izjavio je Dodik povodom obilježavanja Mitrovdanskim bitaka 1992. i 1994. godine.

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U tim teškim i neizvjesnim danima, istakao je Dodik, oni su postali više od vojske - postali su štit ne samo Nevesinja, već cijele Hercegovine i Republike Srpske.

On je rekao da je cijena odbrane tokom prve mitrovdanske ofanzive od 8. do 14. novembra 1992. godine bila visoka, te da je tada poginuo 41 pripadnik Vojske Republike Srpske i jedan civil, a ranjeno više od 100 boraca i pet civila.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući najhrabrijim srpskim sinovima Nevesinje je odbranilo svoj opstanak, ali i opstanak Hercegovine i Srpske.

On je podsjetio da su dvije godine kasnije, 1994, zlikovci ponovo pokušali za napad da iskoriste pravoslavni praznik i krsnu slavu mnogih porodica ovog kraja - Svetog Dimitrija, računajući na faktor iznenađenja i malobrojnosti ljudi na srpskim linijama odbrane.

"Krenula je masovna ofanziva sa jasnom namjerom da se 'riješi pitanje' srpske Hercegovine jednom zauvijek i zatre svaki trag srpskog postojanja na ovom prostoru. Međutim, Mitrovdanska ofanziva iz 1994. godine pokazala je snagu, jedinstvo, hrabrost i organizovanost pripadnika Vojske Republike Srpske. Iako su borbe bile izuzetno surove, gubici teški, srpska linija fronta ostala je neosvojiva. Herojstvo srpskog borca i ovoga puta je prevagnulo nad silom neprijatelja", naglasio je Dodik.

On je naveo da je i u drugoj mitrovdanskoj bitki, koja je završena porazom snaga takozvane Armije BiH, poginulo 26 boraca, ranjeno 68, od čega 42 teže, dok su ubijena četiri civila.

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Dodik je rekao da svake godine na Mitrovdan, Nevesinje i cijela Republika Srpska sa pijetetom odaju počast svima koji su položili svoje živote za slobodu, čuvajući ime svakog poginulog od zaborava.

"Stradanje u ovim bitkama nije bilo uzaludno, ono je postalo temelj slobode koju uživaju generacije danas i u buduće. Svaki spomenik i svako ime na njemu u Nevesinju podsećaju nas da su srpski borci zaustavili agresiju na jedan častan, hrabar i nesebičan način darujući slobodu svima nama, a posebno svojim potomcima i svim budućim pokoljenjima", konstatovao je Dodik.

On je naglasio da je bol porodica za svojim najmilijim koji su dali živote za Nevesinje, Hercegovinu i Republiku Srpsku bila i ostala dio kolektivne tuge srpskog naroda, ali ponos koji danas svi osjećamo dok se pominju njihova herojska imena neka bude utjeha i putokaz da njihovo žrtvovanje nije bilo uzaludno.

"Zavjetovali smo se da sjećanje na njih ne smije da blijedi. Dok je nas i naših potomaka, Mitrovdan će u Nevesinju imati poseban osjećaj slave, ali i ogromne težine i vječne opomene. Neka je vječna slava i hvala svim poginulim junacima Mitrovdanskih bitaka. Hvala im za našu slobodu i da nas uvijek štiti Sveti Dimitrije", poručio je Dodik.

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U Nevesinju će sutra, na Mitrovdan, biti obilježen dan sjećanja na mitrovdanske bitke vođene 1992. i 1994. godine, koje predstavljaju simbol otpora i slobode srpskog naroda u Hercegovini.

(Srna)