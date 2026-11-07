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Cvijanović: Mitrovdan - prilika da se sa posebnim pijetetom oda pošta svim rodoljubima

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АТВ редакција
07.11.2026 15:54

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Cvijanović: Mitrovdan - prilika da se sa posebnim pijetetom oda pošta svim rodoljubima
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Boračkoj organizaciji Republike Srpske krsnu slavu Mitrovdan i ukazala je da je ovo prilika da se sa posebnim pijetetom oda pošta svim rodoljubima koji su stali u odbranu svog naroda i Srpske.

"Naša je dužnost da njegujemo kulturu sjećanja i poštovanja prema onima koji su podnijeli najveću žrtvu za Republiku Srpsku, ali i da nastavimo da radimo na unapređenju položaja boračkih kategorija i jačanju organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata", navela je Cvijanovićeva.

Ukazala je da je ovaj svečani dan prilika da sa posebnim pijetetom i vječnom zahvalnošću oda poštu svim rodoljubima koji su, vođeni časnim ciljevima, jedinstveno stali u odbranu slobode, svog naroda i Republike Srpske.

"Njihova hrabrost i požrtvovanost trajno su utkane u temelje Republike Srpske i predstavljaju obavezu svih nas da čuvamo mir, slobodu i vrijednosti za koje su mnogi položili svoje živote ili dali dijelove tijela", istakla je Cvijanovićeva.

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Ona je čestitku povodom Mitrovdana uputila svim članovima BORS-a, bivšim pripadnicima, oficirima i vojnicima.

Boračka organizacija Republike Srpske sutra proslavlja krsnu slavu Mitrovdan, a centralna svečanost je u Istočnom Sarajevu. Gradske i opštinske boračke organizacije proslaviće slavu u svojim lokalnim zajednicama širom Srpske.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Mitrovdan

Čestitka

Srpski član predsjedništva BiH

BORS

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