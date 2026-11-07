Dodik: Posjetu SAD-u završio sam uvjeren da smo napravili važan korak za Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Posjetu Sjedinjenim Američkim Državama završio sam uvjeren da smo napravili važan korak u jačanju razumijevanja i otvaranju novih mogućnosti za Republiku Srpsku, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
"U Mar-a-Lagu, na konferenciji MAGA pokreta, razgovarao sam sa senatorima, biznismenima i uticajnim ljudima iz američke administracije. Govorio sam im o stvarnoj situaciji u Srpskoj, našim stavovima i razvojnim potencijalima", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodaje da njihovo interesovanje i pitanja potvrđuju koliko je važno da se glas Srpske čuje neposredno.
Posjetu Sjedinjenim Američkim Državama završio sam uvjeren da smo napravili važan korak u jačanju razumijevanja i otvaranju novih mogućnosti za Republiku Srpsku.
U Mar-a-Lagu, na konferenciji MAGA pokreta, razgovarao sam sa senatorima, biznismenima i uticajnim ljudima iz američke administracije. Govorio sam im o stvarnoj situaciji u Srpskoj, našim stavovima i razvojnim potencijalima. Njihovo interesovanje i pitanja potvrđuju koliko je važno da se naš glas čuje neposredno.
Učesnicima konferencije obratili su se i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i državni sekretar Marko Rubio, kao i novopostavljeni šef Kabineta predsjednika Trampa, Stiven Miler, što je ovom skupu dalo poseban značaj.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 7, 2026
"Učesnicima konferencije obratili su se i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i državni sekretar Marko Rubio, kao i novopostavljeni šef Kabineta predsjednika Trampa, Stiven Miler, što je ovom skupu dalo poseban značaj", dodaje Dodik.
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