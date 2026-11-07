RiTE Ugljevik ponovo na mreži

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Foto: ATV

RiTE Ugljevik je ponovo na mreži danas od 18:05 časova, saznaje ATV.

Podsjećamo, termoelektrana Ugljevik je izašla iz pogona u 05.48 časova dana 05.11.2026. godine, zbog pucanja cijevi u kotlu. Osim ovog problema, poteškoće postoje i prilikom dopremanja uglja na depo termoelektrane.

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