RiTE Ugljevik ponovo na mreži

Autor:ATV redakcija
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RiTE Ugljevik je ponovo na mreži danas od 18:05 časova, saznaje ATV.
Podsjećamo, termoelektrana Ugljevik je izašla iz pogona u 05.48 časova dana 05.11.2026. godine, zbog pucanja cijevi u kotlu.
Osim ovog problema, poteškoće postoje i prilikom dopremanja uglja na depo termoelektrane.
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