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RiTE Ugljevik ponovo na mreži

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АТВ редакција
07.11.2026 18:35

Komentari:

3
Rite Ugljevik
Foto: ATV

RiTE Ugljevik je ponovo na mreži danas od 18:05 časova, saznaje ATV.

Podsjećamo, termoelektrana Ugljevik je izašla iz pogona u 05.48 časova dana 05.11.2026. godine, zbog pucanja cijevi u kotlu.

Osim ovog problema, poteškoće postoje i prilikom dopremanja uglja na depo termoelektrane.

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RiTE Ugljevik

Ugljevik

ugalj

Komentari (3)

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