Zvaničnici čestitali Mitrovdan: Srpska odbranjena zahvaljujući hrabrim borcima

Autor:ATV redakcija
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Boračka organizacija Republike Srpske proslavlja krsnu slavu Mitrovdan.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je Boračkoj organizaciji Republike Srpske krsnu slavu - Svetog velikomučenika Dimitrija i istakao da Mitrovdan iznova podsjeća na neprolazne vrijednosti slobode, hrabrosti, časti i žrtve, koje su duboko utkane u temelje Republike Srpske.
Republika Srpska je naše zajedničko nasljeđe, a odavanje počasti svakom borcu Vojske Republike Srpske, naročito onima koji su stradali za kućni prag i otadžbinu, naša je zajednička obaveza", istakao je predsjednik Narodne Skupštine Nenad Stevandić.
"Naša je dužnost da njegujemo kulturu sjećanja i poštovanja prema onima koji su podnijeli najveću žrtvu za Republiku Srpsku, ali i da nastavimo da radimo na unapređenju položaja boračkih kategorija i jačanju organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata", navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
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Republika Srpska odbranjena je zahvaljujući hrabrosti, žrtvi i nepokolebljivoj odanosti boraca prema srpskom narodu i otadžbini, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
"Naša obaveza je da čuvamo sjećanje na one koji su za Republiku Srpsku položili svoje živote, ali i da svakodnevno iskazujemo brigu i poštovanje prema borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca",naglasio je Dodik.
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