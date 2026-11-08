Dodik: Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke

Autor:ATV redakcija
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SNSD je spreman za saradnju sa svima koji poštuju Republiku Srpsku, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Ali s onima koji traže degradiranje institucija Srpske i nametanje rješenja - nema i neće biti dogovora. Prošlo je vrijeme kada su visoki predstavnici silom otimali nadležnosti Srpske", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks u video objavi retrospektive sedmice.
Dodik ističe da je tokom sedmice boravio u Mar-a-Lagu, gdje je razgovarao s važnim ljudima koji razumiju položaj i stav Republike Srpske.
SNSD je spreman za saradnju sa svima koji poštuju Republiku Srpsku. Ali s onima koji traže degradiranje institucija Srpske i nametanje rješenja – nema i neće biti dogovora.
Prošlo je vrijeme kada su visoki predstavnici silom otimali nadležnosti Srpske.
Tokom sedmice boravio sam u Mar-a-Lagu, gdje sam razgovarao s važnim ljudima koji razumiju položaj i stav Republike Srpske. Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 8, 2026
"Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke", zaključuje Dodik.
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