Dodik: Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke

SNSD je spreman za saradnju sa svima koji poštuju Republiku Srpsku, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ali s onima koji traže degradiranje institucija Srpske i nametanje rješenja - nema i neće biti dogovora. Prošlo je vrijeme kada su visoki predstavnici silom otimali nadležnosti Srpske", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks u video objavi retrospektive sedmice.

Dodik ističe da je tokom sedmice boravio u Mar-a-Lagu, gdje je razgovarao s važnim ljudima koji razumiju položaj i stav Republike Srpske.

SNSD je spreman za saradnju sa svima koji poštuju Republiku Srpsku. Ali s onima koji traže degradiranje institucija Srpske i nametanje rješenja – nema i neće biti dogovora. Prošlo je vrijeme kada su visoki predstavnici silom otimali nadležnosti Srpske. Tokom sedmice boravio sam u Mar-a-Lagu, gdje sam razgovarao s važnim ljudima koji razumiju položaj i stav Republike Srpske. Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 8, 2026

"Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke", zaključuje Dodik.