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Dodik: Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke

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АТВ редакција
08.11.2026 08:16

Komentari:

26
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik
Foto: ATV/Branko Jović

SNSD je spreman za saradnju sa svima koji poštuju Republiku Srpsku, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ali s onima koji traže degradiranje institucija Srpske i nametanje rješenja - nema i neće biti dogovora. Prošlo je vrijeme kada su visoki predstavnici silom otimali nadležnosti Srpske", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks u video objavi retrospektive sedmice.

Dodik ističe da je tokom sedmice boravio u Mar-a-Lagu, gdje je razgovarao s važnim ljudima koji razumiju položaj i stav Republike Srpske.

"Istina o Srpskoj se čuje i tamo gdje se donose ključne odluke", zaključuje Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

istina

Komentari (26)

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