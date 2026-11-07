Rekorder po broju načelničkih mandata prelazi u NSRS

Jedini načelnik koji je izabran za poslanika, a koji se odrekao načelničke pozicije, jeste prvi čovjek Istočnog Starog Grada Bojo Gašanović. On je ujedno rekorder kada je u pitanju broj načelničkih mandata – pet.

Za ATV kaže, oni koji su se rodili na početku njegovog mandata, sada su punoljetni, zato je vrijeme da se ide. Na izborima je osvojio tri puta više glasova nego što ima glasača u opštini. A mi smo provjerili sa stanovnicima Istočnog Starog Grada šta ostavlja iza sebe.

Na Hreši, gdje se nalazi opština Stari Grad, zatiče nas magla. U magli srećemo majstore koji prave potporni zid ispod Skupštine Opštine.

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"Došao sam iz Azerbejdžana prije dva mjeseca. Ovo mjesto se zove Hreša, Republika Srpska. Nismo imali priliku vidjeti, ali bismo voljeli vidjeti načelnika", rekao je majstor iz Azerbejdžana.

Oni su rijetki koji borave u Opštini, a da Boju Gašanovića ne znaju lično, priča nam Vesna, prodavac u lokalnoj prodavnici, gdje načelnik svakodnevno dolazi.

"Dolazi, pomogao je svima i uvijek je izašao u susret svima, i kome je trebala pomoć za bolest i za bilo šta. Uvijek je čovjek bio tu", rekla je Vesna Cincar, prodavac.

Položaj opštine je specifičan, naslanja se na Baščaršiju s jedne strane, a s druge strane zahvata područje Trebevića, najpoznatijeg sarajevskog izletišta.

Sve važno za stanovnike ove opštine nalazi se u ovoj ulici. Tu su Fond zdravstvenog osiguranja, poreska, pošta, ambulanta, apoteka, komunalno preduzeće, vatrogasci, opština. Sve važno za turiste nalazi se s druge strane kanjona Miljacke, na Trebeviću.

A na Trebeviću nas je čekao Gašanović. Ako je Hreša njegovo uporište, iz Trebevića crpi finansijsku snagu. Upravo se zbog gradnje na Trebeviću često nalazi na meti. Postavlja se pitanje zloupotrebe položaja, neplanske gradnje, ličnih odnosa sa investitorima.

Postoje nadležne institucije koje mogu provjeriti da li je nešto u skladu sa zakonom ili nije", rekao je Bojo Gašanović, načelnik Istočnog Starog Grada.

MZ Trebević ima 3300 hektara zemlje, a mi smo uzeli obuhvat regulacionog plana 30 hektara.

Ekspanziji Istočnog Starog Grada, koji spada u izrazito nerazvijene opštine, čudili su se prije desetak godina u Agenciji za statistiku.

"Mi smo prijavili da su izdate građevinske dozvole dvije-tri, za gradnju oko 30.000 kvadrata i da se to gradi, i onda su nas zvali iz Statistike da kažu da smo nešto pogriješili jer je nemoguće da mi gradimo 30.000 kvadrata", rekao je Gašanović.

Iako Istočni Stari Grad zbog svoje konfiguracije, nepostojanja svoje škole, broja stanovnika koji jedva dostiže brojku od 1500, spada u izrazito nerazvijene opštine sa surovim uslovima života, malo toga je ovdje surovo. Priroda je impozantna, a blizina Sarajeva neposredna. Pa na Hreši, Vučijoj Luci, na Bulozima, rame uz rame živi seosko stanovništvo, ali i brojni privrednici i intelektualci.

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Na putu od opštine ka Baščaršiji sreli smo i sudiju Branku Šor, koja već 20 godina živi ovdje. Prvi put čuje da Gašanović odlazi sa čela ove lokalne zajednice. Kaže, ne vjeruje da će ponovo imati takvog načelnika.

Nije politički, nije ništa, nismo ni prijatelji, samo smo poznanici, ali je jednostavno neko ko je korektan, sposoban, zna puno ljudi, a to treba za načelnika", rekla je Branka Šor, sudija.

U Gašanovićevom društvu često se sreću političari, diplomate, strani investitori. Stoga ne griješe oni koji kažu da Gašanovićev stvarni uticaj prevazilazi funkciju koju obavlja.

"U ovoj mojoj pobjedi na ovim izborima velika stvar je ime i prezime. Kao Bojo Gašanović dobio sam mnogo glasova od raznih ljudi koji su sa mnom u životu nekada razgovarali", dodaje Gašanović.

U Narodnoj skupštini ne misli ćutati, biće konstruktivan, a kako sada shvata situaciju, biće opozicioni poslanik.

"Mi smo opozicija i ne znam šta će biti u budućnosti, da li će SDS sa nekim pregovarati, dogovarati", kaže Gašanović.

Na česte kritike zbog saradnje sa Vladom Republike Srpske i tvrdnje da će promijeniti partiju poručuje da je od '91. u SDS-u i da od kada je na čelu stranke u Istočnom Starom Gradu nikad nije izgubio. U NSRS će se, kaže, boriti za status nerazvijenih opština.