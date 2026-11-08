Za unapređenje infrastrukture ustanova kulture 983.100 KM

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je 983.100 KM s ciljem unapređenja infrastrukture i tehničkih kapaciteta ustanova kulture u ovoj godini.

U resornom ministarstvu Srni je rečeno da se najznačajnija ulaganja odnose na rekonstrukciju objekta Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, za šta je izdvojeno 400.000 KM, te nabavku opreme za Memorijalni centar Republike Srpske u iznosu od 227.100 KM.

" Sredstva su obezbijeđena i za zamjenu stolarije u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u iznosu od 170.000 KM, nabavku knjiga za narodne i matične biblioteke u Republici Srpskoj 98.000 KM, te sanaciju krova Muzeja Kozare u Prijedoru, rekonstrukciju stalne postavke Muzeja Republike Srpske, kao i unapređenje radnog prostora i opremanje drugih ustanova kulture", rekli su u Ministarstvu.

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U 2025. godini za infrastrukturne projekte i tehničko opremanje ustanova kulture investirano je ukupno 880.163 KM, a sredstva su, između ostalog, usmjerena na sanaciju podrumskih prostorija Narodnog pozorišta Republike Srpske, za šta je izdvojeno 500.000 KM.

" Značajna sredstva izdvojena su i za opremanje Memorijalnog centra Republike Srpske, nabavku lifta za Narodnu biblioteku "Filip Višnjić" u Bijeljini, sanaciju krova Matične biblioteke u Istočnom Sarajevu, rekonstrukciju krova Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica u Banjaluci, kao i tehničko opremanje brojnih drugih ustanova kulture", naveli su u Ministarstvu.

Iz resornog ministarstva su istakli da je u okviru aktivnosti usmjerenih na unapređenje sistema kulture izvršena i kategorizacija kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama, te da se time doprinosi sistemskom vrednovanju njihovog rada i razvoju amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

(SRNA)