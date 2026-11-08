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Minić: Na raspolaganju sam Šamcu za svaki vid saradnje

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АТВ редакција
08.11.2026 11:55

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premijer Republike Srpske
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je građanima Šamca krsnu slavu opštine Mitrovdan i poručio je da je na raspolaganju za svaki vid saradnju.

Minić je naveo da je došao u Šamac da oda počast svima onima koji su zaslužni za to što se danas slavi u miru, a da potom ide u Istočno Sarajevo na slavu BORS-a.

"Iskoristiću priliku da svim građanima opštine Šamac čestitam slavu, sa željom da se opština razvija, da bude još bolja, da bude još ljepša. Kada prođem kroz grad i kada prođem kroz naša sela drago mi je da se osjeti ulaganje Vlade Republike Srpske, ovd‌je imamo mnogo investicija", rekao je Minić Srni.

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Nada se da će se nastaviti u tom duhu i da će imati sagovornika u opštini Šamac kako bi na dobrobit građana mogli praviti dobre projekte, popravljati uslove za život i omogućiti Šamac sve što i zaista zaslužuje.

"I dalje stojim na raspolaganju za svaku saradnju", rekao je Minić.

(SRNA)

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Tagovi :

Savo Minić

Saradnja

Šamac

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