Minić: Na raspolaganju sam Šamcu za svaki vid saradnje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je građanima Šamca krsnu slavu opštine Mitrovdan i poručio je da je na raspolaganju za svaki vid saradnju.

Minić je naveo da je došao u Šamac da oda počast svima onima koji su zaslužni za to što se danas slavi u miru, a da potom ide u Istočno Sarajevo na slavu BORS-a.

"Iskoristiću priliku da svim građanima opštine Šamac čestitam slavu, sa željom da se opština razvija, da bude još bolja, da bude još ljepša. Kada prođem kroz grad i kada prođem kroz naša sela drago mi je da se osjeti ulaganje Vlade Republike Srpske, ovd‌je imamo mnogo investicija", rekao je Minić Srni.

Moj Šamac danas obilježava krsnu slavu, Mitrovdan. Položio sam vijenac i odao počast najzaslužnijima za slobodu koju damas živimo, poginulim borcima i civilnim žrtvama Odbrambeno-otadžbinskog rata. Sjećam se svojih saboraca sa tugom što danas nisu sa nama, ali i ponosom na njihovu hrabrost da odbrane svoj narod i žrtvu koju su položili za Republiku Srpsku. Dugujemo im da čuvamo slobodu, brinemo o njihovim porodicama i prenosimo istinu o njihovom stradanju budućim generacijama. Svim mojim Šamčanima čestitam Mitrovdan, krsnu slavu opštine, da mojim komšijama, rodbini, prijateljima, sugrađanima donese zdravlje, mir i zajedništvo. — Savo Minić (@minic_savo) November 8, 2026

Republika Srpska Dodik: Imamo dvotrećinsku većinu, 16. novembra sjednica NSRS

Nada se da će se nastaviti u tom duhu i da će imati sagovornika u opštini Šamac kako bi na dobrobit građana mogli praviti dobre projekte, popravljati uslove za život i omogućiti Šamac sve što i zaista zaslužuje.

"I dalje stojim na raspolaganju za svaku saradnju", rekao je Minić.

(SRNA)