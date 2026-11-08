Višković: Ne zaboraviti da se slogom brani Srpska

Srbi nikada ne smiju zaboraviti koliko je važno da u odbrani Republike Srpske ponovo svi budu u istom stroju i pod slavnom trobojkom, istakao je vršilac dužnosti direktora preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ Radovan Višković, koji je BORS-u čestitao slavu Mitrovdan.

Višković je u čestitki svim članovima Boračke organizacije Republike Srpske poručio da su oni najzaslužniji za odbranu Srpske i da je BORS, koji okuplja nekadašnje pripadnike slavne Vojske Republike Srpske, jedna od najznačajnijih organizacija.

Ukazao je da je BORS od posebnog značaja za Srpsku, jer su njeni članovi najzaslužniji za stvaranje i odbranu najveće svetinje srpskog naroda – Republike Srpske.

Gradovi i opštine Mitrovdan u Nevesinju: Istorijska odlučnost u odbrani vjere, identiteta i otadžbine

"U najtežim vremenima, kada je srpski narod nasuprot sebe imao gotovo cijeli svijet, predvođen tada najjačim vojnim savezom NATO, stali smo pod barjak slobode i krenuli u odlučujuću bitku za odbranu otadžbine i vjekovnih ognjišta", naveo je Višković.

On je ukazao da je ta borba bila nepravedna i neravnopravna, a da su sloboda i opstanak Republike Srpske plaćeni sa više od 30.000 života, kako boraca, tako i civilnih žrtava.

Naglasio je da svakodnevno treba pokazivati poštovanje prema onima koji su za slobodu dali dijelove tijela, zdravlje, mladost i, na kraju, sam život.

"Neka vam vaš svetac zaštitnik podari dobro zdravlje i dug život, ispunjen ponosom i radošću zbog sadašnjosti i budućnosti naše Republike Srpske, koja ostaje bastion srpstva i jedina garancija opstanka našeg naroda zapadno od Drine", rekao je Višković.