Stevandić: Srpska sloga je iznad svih podjela

Srpska sloga je iznad političkih razlika i svih pod‌jela, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u Istočnoj Ilidži na proslavi Mitrovdana, krsne slave BORS-a.

Stevandić je podsjetio da je Narodna skupština posljednje akte usvojila sa BORS-om i pretočila ih u deklaraciju kao temelj budućnosti, čime je iskazala jedinstvo i međusobno poštovanje.

"Naša sloga i zajedništvo su iznad bilo kakvih političkih razlika, iznad ličnih mišljenja, regionalnih ili opštinskih ili bilo kakvih drugih pod‌jela", izjavio je Stevandić novinarima.

Prema njegovim riječima, to zajedništvo se ogleda i u bliskoj saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Darko Mladić, sin pokojnog generala Ratka Mladića, rekao je da je Mitrovdan idealna prilika da se Srbi pomole za duše poginulih srpskih boraca.

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"Njihove žrtve treba da nas još jače osnaže i okupe u borbi za slobodu i dostojanstvo srpskog naroda i za prosperitet Republike Srpske, naše otadžbine", rekao je Mladić.

(SRNA)