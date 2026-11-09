Minić prenio ovlašćenja na Anđelku Kuzmić

Potpisao sam akt kojim sam sva ovlašćenja predsjednika Vlade prenio na ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Anđelku Kuzmić, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Minić je danas zvanično potpisao izjavu o prihvatanju mandata predsjednika Republike Srpske.

Istakao je da je došao da prihvati mandat kako bi otklonili sve nejasnoće i bilo kakve mogućnosti špekulacije, a da je pobjeda neupitna.

"I ne bi imali bilo kakvih pravnih nejasnoća, imajući u vidu da, evo i danas u razgovoru sa predstavnicima Centralne izborne komisije, sve izmjene zakona koje su nam bile nametnute su dovele do toga da i Centralna izborna komisija morala da tumači nešto, a nije nadležna da tumači nego je to Parlamentarna skupština koja je donijela izborne zakone", rekao je Minić.

On se zahvalio svima koji su učestvovali u izbornom procesu.

"Pogotovo da se zahvalim onima koji su me podržali na ovim izborima. I isto tako sam svjestan i da treba da cijenim i one koji me nisu podržali, da su uvijek jedan reper i jedan balans, da moram razmišljati o tome kako raditi i da taj posao bude odgovoran, da bude u interesu Republike Srpske, svih onih ovlaštenja koje ima predsjednik Republike Srpske", rekao je Minić.

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Istakao je da planira da radi stvari koje će sigurno doprinijeti jednoj boljoj situaciji u Republici Srpskoj.

"To je prvenstveno međunarodna saradnja. To je jedan izlazak i van okvira Republike Srpske sa svim onim našim partnerima koje imamo i u Evropi i u svijetu. I mislim da za Republiku Srpsku sigurno dolaze bolji dani i da ćemo osim zaštite ustavnog kapaciteta, institucionalnog kapaciteta Republike Srpske i svega onoga što je u nadležnostima i u nadležnosti predsjednika Republike i ovaj posao sigurno doprinijeti jednom boljem životnom ambijentu", rekao je Minić.

Podsjetio je da je u ponedeljak konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

"Koliko sam upoznat, taj dan ću ja položiti zakletvu. Otići ću u predsjedničku palatu gdje će mi predsjednik Siniša Karan predati Ustav", rekao je Minić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će najkasnije do 15. decembra Srpska imati novu Vladu.

Što se tiče nivoa BiH, Minić kaže da su svjesni da je svima u cilju da se što prije formira vlast.

"Imajući u vidu izborne rezultate imamo i neke zahtjeve. Ne zato što su to naše želje, već je to politička realnost", rekao je Minić.

Minić kaže da je SNSD napravio jednu od najubjedljivijih pobjeda, te da ta pobjeda podrazumijeva određene kontrolne pakete.