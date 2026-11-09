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"Do kraja sedmice riješiti pitanje najniže plate"

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АТВ редакција
09.11.2026 14:07

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Novac
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da u toku ove sedmice treba da bude utvrđen iznos najniže plate u Srpskoj za narednu godinu.

"Prošle godine smo uspjeli postići sporazum na nekim realnim osnovama, ali ovaj put vidim da će Vlada morati malo aktivnije učestvovati", rekao je Minić.

On je dodao da postoje prijedlozi rješenja kad su u pitanju određene grane privrede, prvenstveno poslodavaca iz prerađivačkog sektora.

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"Treba da vidimo da napravimo i nekakvu gradaciju u tom smislu", istakao je Minić.

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