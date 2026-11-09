Milja Zečević, majka heroina, ispraćena je na vječni počinak i sahranjena uz ubijene sinove i supruga na groblju u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora.

Prethodno je služeno opijelo na gradskom groblju u Brodu. Milja je ispraćena uz počasni vod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i počasnu paljbu.

Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i brojni građani Broda i Prnjavora, predsjednik Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, načelnik opštine Brod Milan Zečević, gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, među kojima i predsjednica Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac.

Posljednji ispraćaj Milje Zečević

„Neka ti je vječna slava i hvala, srpska majko Miljo!”, poručio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, koji se obratio na ispraćaju. Podsjetio je na tešku životnu sudbinu Milje Zečević, koja je još kao djevojčica ostala bez oca, ubijenog u Jasenovcu, a 26. marta 1992. godine u Sijekovcu izgubila supruga Jovu i trojicu sinova – Petra, Milana i Vasu. Poslije rata, preminuo je i njen četvrti sin, koji je preživio masakr u Sijekovcu.

Bojić je istakao da se u sudbini Milje Zečević prepliću dva stratišta srpskog naroda, Jasenovac i Sijekovac, udaljena gotovo pola vijeka, ali povezana tragedijom jedne porodice.

„Kakvu utjehu može pružiti ženi koja je izgubila supruga i djecu, a zatim još 34 godine živjela sa nenadoknadivim bolom?”, rekao je Bojić.

Govoreći o mjestu srpske majke u istorijskom i duhovnom pamćenju naroda, povezao je Miljinu sudbinu sa simbolikom majke Jugovića, naglasivši da su njena patnja i dostojanstvo svjedočanstvo o stradanju srpskog naroda koje se prenosi kroz generacije. Posebno je ukazao na značaj očuvanja njenog svjedočanstva, koje nije samo zapis o stradanju jedne porodice već i dio nacionalnog pamćenja srpskog naroda.

Načelnik Opštine Brod Milan Zečević naveo je da je Milja Zečević postala simbol stradanja srpskog naroda, ali i majčinske snage, dostojanstva i istrajnosti pred nezamislivim gubitkom. Povodom njene smrti, u Brodu je danas proglašen Dan žalosti.

Milja Zečević preminula je 7. novembra u 95. godini života, u dvorištu porodične kuće u Sijekovcu, na mjestu na kojem su 1992. godine, pred njenim očima, ubijeni suprug i sinovi. Milja je godinama svjedočila o stradanju svoje porodice, sudbini brojnih srpskih porodica i zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Republike Hrvatske. Trajno svjedočanstvo ostavila je za arhivu Memorijalnog centra Republike Srpske.

"NEKA TI JE VJEČNA SLAVA I HVALA, SRPSKA MAJKO MILjO!", poruka je Memorijalnog centra Republike Srpske.