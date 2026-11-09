Trišić Babić: Kultura pamćenja uslov da se najmračnije stranice istorije nikada ne ponove

Kultura pamćenja nije okretanje prošlosti, nego je uslov da se najmračnije stranice istorije nikada ne ponove, navela je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Kultura pamćenja nije okretanje prošlosti, nego je uslov da se najmračnije stranice istorije nikada ne ponove, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, koji nas podsjeća da sjećanje na žrtve nacizma i fašizma nije samo obaveza prema prošlosti, već i odgovornost prema budućnosti", naglasila je Trišić Babić na Iksu.

Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, koji nas podsjeća da sjećanje na žrtve nacizma i fašizma nije samo obaveza prema prošlosti, već i odgovornost prema budućnosti. Srpski i jevrejski narod platili su strašnu cijenu ideologija koje su ljudima oduzimale pravo na život zbog njihovog imena, porijekla i vjere. Zato imamo posebnu obavezu da čuvamo istinu o stradanju, da pamtimo svaku žrtvu i da se suprotstavimo antisemitizmu, fašizmu i svakom pokušaju relativizacije ili zaborava zločina. Kultura pamćenja nije okretanje prošlosti, nego je uslov da se najmračnije stranice istorije nikada ne ponove. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 9, 2026

Srpski i jevrejski narod platili su strašnu cijenu ideologija koje su ljudima oduzimale pravo na život zbog njihovog imena, porijekla i vjere, navod Trišić Babić.

"Zato imamo posebnu obavezu da čuvamo istinu o stradanju, da pamtimo svaku žrtvu i da se suprotstavimo antisemitizmu, fašizmu i svakom pokušaju relativizacije ili zaborava zločina", rekla je Trišić Babić.