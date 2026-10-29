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U drugom planu: Ana Trišić Babić

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Izvor:

ATV

29.10.2026 15:52
У другом плану: Ана Тришић Бабић
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „U drugom planu” gost je Ana Trišić Babić, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Govoriće o temama koje rijetko dolaze u prvi plan.

Životu izvan politike i diplomatije, ličnim iskustvima i onome što je čini izvan profesionalne uloge.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format„U drugom planu”.

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

„U drugom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U drugom planu

Milica Nogo

Dejan Rauš

Ana Trišić Babić

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