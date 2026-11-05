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Trišić Babić: Srpska danas uživa najbolji međunarodni položaj u svojoj istoriji

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05.11.2026 09:14

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Република Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји, али наше амбиције ту не престају, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, која са предсједником Милорадом Додиком тренутно борави у Америци.
Foto: X/Ana Trišić Babić

Republika Srpska danas uživa najbolji međunarodni položaj u svojoj istoriji, ali naše ambicije tu ne prestaju, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, koja sa predsjednikom Miloradom Dodikom trenutno boravi u Americi.

Ona je naglasila da važnim susretima i razgovorima u Mar-a-Lagu nastavljaju jačanje prijateljstva, otvaraju nova vrata i šire prostor za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Želimo Republiku Srpsku koja ima prijatelje širom svijeta, čiji se glas čuje i čiji se interesi uvažavaju. Ne tražimo da drugi govore u naše ime. Želimo da nas čuju, razumiju i prepoznaju kao sagovornika s kojim vrijedi graditi budućnost", naglasila je Trišić Babić.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Milorad Dodik

Amerika

Republika Srpska

posjeta

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