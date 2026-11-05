Trišić Babić: Srpska danas uživa najbolji međunarodni položaj u svojoj istoriji

Republika Srpska danas uživa najbolji međunarodni položaj u svojoj istoriji, ali naše ambicije tu ne prestaju, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, koja sa predsjednikom Miloradom Dodikom trenutno boravi u Americi.

Ona je naglasila da važnim susretima i razgovorima u Mar-a-Lagu nastavljaju jačanje prijateljstva, otvaraju nova vrata i šire prostor za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Republika Srpska danas uživa najbolji međunarodni položaj u svojoj istoriji. Ali naše ambicije tu ne prestaju. Važnim susretima i razgovorima u Mar-a-Lagu nastavljamo da jačamo prijateljstva, otvaramo nova vrata i širimo prostor za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Želimo Republiku Srpsku koja ima prijatelje širom svijeta, čiji se glas čuje i čiji se interesi uvažavaju. Ne tražimo da drugi govore u naše ime. Želimo da nas čuju, razumiju i prepoznaju kao sagovornika s kojim vrijedi graditi budućnost. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 5, 2026

"Želimo Republiku Srpsku koja ima prijatelje širom svijeta, čiji se glas čuje i čiji se interesi uvažavaju. Ne tražimo da drugi govore u naše ime. Želimo da nas čuju, razumiju i prepoznaju kao sagovornika s kojim vrijedi graditi budućnost", naglasila je Trišić Babić.