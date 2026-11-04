"Srpskoj fokus na potrebama naroda, Sarajevu samo na Dodiku i SNSD-u"

Republika Srpske je stabilna i naš fokus usmjeren je ka stvarnim potrebama ljudi, dok se političko Sarajevo i dalje samo bavi predsjednikom Miloradom Dodikom i SNSD-om, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Nas interesuje stabilan razvoj Republike Srpske, da razgovaramo sa ljudima, da vidimo koje su njihove potrebe i da razgovaramo sa svim socijalnim partnerima. Raduje me što Vlada Republike Srpske iz mandata u mandat širi mrežu saradnje, ne samo sa klasičnim socijalnim partnerima već i sa svim društvenim grupacijama. Trudimo se. Vremena nisu bila laka, ali Republika Srpska neće propasti i dobro stoji. Idemo dalje. Čuli ste i najave. Dolazimo do kraja jedne kalendarske i budžetske godine. Imali smo izbore, to je završeno i sada idemo dalje. Pripremamo se za formiranje nove vlade i izradu budžeta. Idemo sa strateškim dokumentom, a paralelno s tim već imamo najave povećanja", ističe Cvijanovićeva.

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Kada je riječ o sastancima vlasti u Republici Srpskoj, Cvijanović navodi da se razgovara o tome šta može da se uradi za ljude ovdje.

"Ne razgovaramo o Sarajevu, ma šta oni mislili. Penzije će biti povećane. Imaćete i povećanje boračkog dodatka. Posebno se razmatra položaj velike kategorije naših radnika, a to su prosvjetni radnici. Pitanje kako i njima sada obezbijediti povećanje plata. Ne znam danas tačan broj, ali se sjećam da smo, dok sam bila predsjednik Vlade, govorili o oko 23.000 zaposlenih u prosvjeti. To je velika cifra. Sada razmišljamo kako da svakoj društvenoj grupaciji obezbijedimo određena poboljšanja, a da pritom očuvamo stabilnost", dodaje Cvijanović.

Dok Srpska gleda u budućnost i trudi se da svojim građanima obezbijedi nova povećanja, politika Sarajeva, ističe Cvijanovićeva i dalje se ogleda u razgovoru o Republici Srpskoj, SNSD-u i predsjedniku Miloradu Dodiku.

"Stalno podižu ljestvicu, najavljujući šta neće biti i šta neće dozvoliti. A onda, kada se nađu pred zidom, pitaju šta će sada. Mi smo imali izbore i mnogo nedoumica na izborima. Nismo smjeli ni da izrazimo strah od toga šta donose nove izborne tehnologije. Sada, kada se otvori diskusija o tome, moraće se uporediti ono što piše u zakonu sa onim što se dešavalo u praksi. Te stvari će morati da se dovedu u red. Ono što je važno u ovom trenutku jeste da se već petnaest godina ponavlja ista priča - da je opozicija pobijedila, a da je onda došao SNSD i pokrao izbore", ističe Cvijanović komentarišući izborni proces u Republici Srpskoj.

Dodaje da isti ti ljudi koji su iznosili te tvrdnje tokom predizbornih kampanja više nisu u političkom životu.

"Govore da se režim prepao novih tehnologija, ali to nije tačno. Mi smo sjedili i čekali izborne rezultate jer smo znali da pobjeđujemo. Znali smo da nas ni takva priča ne može zaustaviti. Danas smo u situaciji da SNSD ne mora nikome da objašnjava da je pobijedio. Lažima o izbornoj tehnologiji, povjerovali su i stranci. Imamo dvotrećinsku većinu. Postoje ljudi koji kažu da žele da budu dio onoga što se naziva patriotskom politikom, odnosno patriotskim blokom, i da budu na raspolaganju", navodi ona.

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Ističe da se to u Republici Srpskoj najčešće manifestuje kroz podršku obezbjeđivanju dvotrećinske većine koja je potrebna za pokretanje veta.

"Zahvalna sam i ovom sazivu Narodne skupštine. Sve što sam delegirala u Narodnoj skupštini bilo je podržano, i to ne samo sa potrebne dvije trećine glasova. To znači da su svi naši poslanici imali svijest o tome da, ukoliko je neko pokrenuo veto i došao da ga brani u Narodnoj skupštini, treba stati iza toga. To bi uvijek bio i moj pristup da sam narodni poslanik, bez obzira na to ko je delegirao određeno pitanje. Takvi ljudi su postojali i ranije. Da li će se ta podrška proširiti i na neka druga pitanja, ostaje da se vidi. Mislim da u Narodnoj skupštini neće biti nikakvih problema", ističe Cvijanovićeva.

Kada je riječ o formiranju Vlade Republike Srpske i "podmlađivanju" iste, Cvijanovićeva dodaje da je njen lični stav da se mora ići u susret budućnosti, a u budućnost se može ići samo uz dobru kombinaciju iskusnih kadrova i mladih ljudi, odnosno novih lica sa drugačijim pristupom.

"Očigledno je da je društvo u kojem danas živimo, a u kojem ćemo tek živjeti, u velikoj mjeri izašlo iz stereotipnih okvira u kojima se politika do sada definisala i sprovodila. Jasno je da politika mora biti nešto drugačija, a mladi kadrovi tome mogu značajno doprinijeti", dodaje Cvijanovićeva za RTRS.