Dodik u Americi: U pravcu iza mene je Republika Srpska

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će učestvovati na konferenciji koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.
"U pravcu iza mene je Republika Srpska", napisao je Dodik na Iks-u.
Poruka je jasna, a to je da se politički kontakti na najvišem nivou nastavljaju.
U pravcu iza mene je Republika Srpska. https://t.co/kSsSckw9sh— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 4, 2026
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