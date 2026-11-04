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Dodik u Americi: U pravcu iza mene je Republika Srpska

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04.11.2026 21:23

Komentari:

4
Милорад Додик
Foto: x.com/miloraddodik

Predsjednik Milorad Dodik boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će učestvovati na konferenciji koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.

"U pravcu iza mene je Republika Srpska", napisao je Dodik na Iks-u.

Poruka je jasna, a to je da se politički kontakti na najvišem nivou nastavljaju.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Amerika

Dodik u Americi

Komentari (4)

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