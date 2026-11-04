Cvijanović: U BiH niko nema pravo na uzurpaciju i dominaciju

U BiH niko nema pravo da iznosi neusaglašene stavove, čime se stvara lažna slika, pogotovo ako tim stavovima još optužujete i Republiku Srpsku, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Dobili smo konačne rezultate izbora i nastavljamo da radimo prema utvrđenom rasporedu. Sada dolazi na red da srpski član Predsjedništva predsjedava, a nakon toga ćemo se rotirati. Na nama je da taj period ispunimo aktivnostima", istakla je Cvijanovićeva.

Dodaje da će biti mnogo stvari kojima je rješenje potrebno.

"Predsjedavajući nema nikakve posebne privilegije niti poseban položaj. Svi članovi Predsjedništva su ravnopravni i imaju jednaka prava. Onaj ko u određenom periodu obavlja funkciju predsjedavajućeg ima obavezu da vodi računa o dnevnom redu, priprema sjednice i uloži dodatni trud kako bi rad Predsjedništva bio što efikasniji", dodaje ona.

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Komentarišući dosadašnje nastupe, odnosno istupe pojedinih članova Predsjedništva BiH na međunarodnom nivou, Cvijanović naglašava da ukoliko se BiH predstavlja, bilo gdje, mora se predstavljati sa usaglašenim stavom.

"Odnosno da Predsjedništvo na jednoj od prethodnih sjednica utvrdi platformu za obraćanje. To se već godinama ne dešava jer ne postoji saglasnost. Nije ništa čudno da neko u svom obraćanju želi da optužuje Republiku Srpsku. Naravno da ja neću biti neko ko će stati iza toga i naravno da to neću nikada podržati", dodaje Cvijanovićeva.

Navodi da je isto tako, prepoznala da, kada Republika Srpska ima određen stav, na određene nepravilnosti ili odstupanja, kolege, kako kaže, iz bošnjačkog korpusa nisu saglasne s tim.

"Ono što je problematično jeste stvaranje lažne slike, odnosno predstavljanje kao da govorite u ime BiH, a da prethodno nemate usaglašen stav. Ja to ne radim. Mogli ste me pratiti i u Savjetu bezbjednosti i na drugim mjestima da ja nastupam kao član Predsjedništva koji dolazi iz Republike Srpske. Ne govorim na osnovu usaglašene platforme, već iznosim svoj stav i stav Republike Srpske koju predstavljam u zajedničkom organu. Prema tome, trudim se da budem korektna i nikada nisam pretendovala da govorim u ime BiH, a da prethodno taj stav nisam usaglasila sa kolegama. Nikada ne bih uzurpirala pravo drugih da iznesu svoj stav", dodaje Cvijanović.

Napominje, da tu nije riječ o tome šta ko misli o određenim pitanjima, već o tome da se ne smije stvarati lažna slika da neko govori u ime svih.

"To pokazuje uzurpatorsku dimenziju, odnosno pokušaj uspostavljanja određene dominacije. Na to niko nema pravo u BiH. U BiH su zajednički samo oni stavovi koji su prethodno prošli proceduru i o kojima je postignuta saglasnost", zaključuje Cvijanović.

Kada je riječ o novo-starom sastavu Predsjedništva BiH, Cvijanović napominje da ovaj put ima nova koleginica, iz hrvatskog reda naroda, odnosno Darijana Filipović.

"Vjerujem da će doći do novih promjena", dodaje Cvijanović.

(RTRS)