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Dodik: Još jedna važna posjeta u ime Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u SAD

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05.11.2026 06:45

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Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.
Foto: X/Milorad Dodik

Večeras sam u Mar-a-Lagu. U toku je još jedna važna posjeta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u Americi, napisao je predsjednik Milorad Dodik na Iksu.

"Republika Srpska se zastupa na svim meridijanima i to je čast života - biti u mogućnosti da širom svijeta pronosimo jednu poruku: Republika Srpska je spremna biti prijatelj i partner svima, a sluga nikome", kaže Dodik.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Amerika

posjeta

MAGA

Komentari (7)

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