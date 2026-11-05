Dodik: Još jedna važna posjeta u ime Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u SAD

Autor:ATV redakcija
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Večeras sam u Mar-a-Lagu. U toku je još jedna važna posjeta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u Americi, napisao je predsjednik Milorad Dodik na Iksu.
"Republika Srpska se zastupa na svim meridijanima i to je čast života - biti u mogućnosti da širom svijeta pronosimo jednu poruku: Republika Srpska je spremna biti prijatelj i partner svima, a sluga nikome", kaže Dodik.
Večeras sam u Mar-a-Lagu. U toku je još jedna važna posjeta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u Americi.
Republika Srpska se zastupa na svim meridijanima i to je čast života - biti u mogućnosti da širom svijeta pronosimo jednu poruku: Republika Srpska je spremna biti prijatelj i partner svima, a sluga nikome.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 4, 2026
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