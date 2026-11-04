Cvijanović o izborima u SAD-u: Treba poštovati izbornu volju

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da poštuje rezultate izbora u SAD, na kojima su demokrate osvojile većinu u oba doma Kongresa, i da je važno prihvatiti volju birača, bez obzira na to ko je pobijedio.

Cvijanovićeva je rekla da je novo političko stanje u Predstavničkom domu i Senatu činjenica od koje se ne može pobjeći, ali da američki predsjednik i dalje ima značajna ustavna ovlašćenja i nadležnosti.

"Moj pristup izborima, gd‌je god da se održavaju, jeste da, ako su protekli bez manipulacija, treba poštovati volju naroda. Neko je pobijedio i taj upravlja procesima, a oni koji nisu pobijedili treba da sačekaju svoje vrijeme", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je istakla da je zabrinjavajuće kada se volja naroda poništava intervencijama i kao primjer je navela situaciju u Republici Srpskoj, gd‌je je volja birača oduzeta intervencijom Kristijana Šmita.

Govoreći o odnosima sa američkim političkim strukturama, Cvijanovićeva je naglasila da Republika Srpska treba da održava saradnju sa obje političke partije.

"Imam svoje favorite, ali ako želite saradnju, ona je potrebna i sa jednim i sa drugim političkim blokom", rekla je Cvijanovićeva.

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Kada je riječ o dolasku novog američkog ambasadora u BiH, Cvijanovićeva je rekla da ostaje da se vidi da li će biti okončana procedura njegovog imenovanja u nadležnim tijelima SAD.

"Ko god dođe, kao predstavnik bilo koje države i na bilo kojem nivou, želimo da bolje razumije situaciju u BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da Republika Srpska ima dobre odnose sa Izraelom bez obzira na promjene vlasti, te da su ti odnosi čvršći od personalnih političkih veza.

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Govoreći o izborima u Srbiji, Cvijanovićeva je rekla da poštuje volju građana i izborne rezultate, te izrazila očekivanje da će i drugi poštovati rezultate izbora u Republici Srpskoj, kao osnovu za nastavak saradnje.

Ona je ocijenila da su odnosi Republike Srpske i Srbije dobri i izrazila uvjerenje da će saradnja biti nastavljena, ističući da za nju nema razloga za zabrinutost u vezi sa budućim odnosima.