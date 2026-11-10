Dodik: Predložiću da ulica u Brodu nosi ime Milje Zečević

Predsjednik Milorad Dodik predložiće rukovodstvu opštine Brod da jedna od ulica ponese ime Milje Zečević, kao trajni znak sjećanja na njenu životnu tragediju, snagu i dostojanstvo s kojim je nosila svoj teški krst.

"Ime Milje Zečević treba da ostane trajno upisano u kolektivno pamćenje našeg naroda i da svjedoči generacijama koje dolaze o stradanju srpskih civila u Sijekovcu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je izrazio uvjerenje da bi ulica s njenim imenom bila dostojan način da Brod sačuva uspomenu na Milju, njenu porodicu i sve nevino stradale, ali i jasna poruka da njihova imena i sudbine neće biti prepušteni zaboravu.

Predložiću rukovodstvu opštine Brod da jedna od ulica ponese ime Milje Zečević, kao trajni znak sjećanja na njenu životnu tragediju, snagu i dostojanstvo s kojim je nosila svoj teški krst. Ime Milje Zečević treba da ostane trajno upisano u kolektivno pamćenje našeg naroda i da svjedoči generacijama koje dolaze o stradanju srpskih civila u Sijekovcu. Vjerujem da bi ulica s njenim imenom bila dostojan način da Brod sačuva uspomenu na Milju, njenu porodicu i sve nevino stradale, ali i jasna poruka da njihova imena i sudbine nećemo prepustiti zaboravu. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 10, 2026

Heroina Milja Zečević, koja je u zločinu nad srpskim stanovništvom u Sijekovcu 26. marta 1992. godine, izgubila supruga i trojicu sinova, preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.