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Dodik: Predložiću da ulica u Brodu nosi ime Milje Zečević

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АТВ редакција
10.11.2026 07:47

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik predložiće rukovodstvu opštine Brod da jedna od ulica ponese ime Milje Zečević, kao trajni znak sjećanja na njenu životnu tragediju, snagu i dostojanstvo s kojim je nosila svoj teški krst.

"Ime Milje Zečević treba da ostane trajno upisano u kolektivno pamćenje našeg naroda i da svjedoči generacijama koje dolaze o stradanju srpskih civila u Sijekovcu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je izrazio uvjerenje da bi ulica s njenim imenom bila dostojan način da Brod sačuva uspomenu na Milju, njenu porodicu i sve nevino stradale, ali i jasna poruka da njihova imena i sudbine neće biti prepušteni zaboravu.

Heroina Milja Zečević, koja je u zločinu nad srpskim stanovništvom u Sijekovcu 26. marta 1992. godine, izgubila supruga i trojicu sinova, preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Milja Zečević

Opština Brod

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