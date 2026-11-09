Radovan Kovačević poručio je gostujući u emisiji ATV-a, U prvom planu, da je prioritet SNSD-a što brže formiranje vlasti u Republici Srpskoj, ističući da su izborni rezultati potvrdili snažnu podršku građana ovoj stranci i njenim koalicionim partnerima.

On je ocijenio da SNSD ima ozbiljan legitimitet i kapacitet da predstavlja interese Republike Srpske, te da su rezultati pokazali i da stranka nije imala razloga da se protivi uvođenju novih izbornih tehnologija, već načinu na koji su one nametnute.

„Nama je uvijek prioritet da se što prije formira vlast u Republici Srpskoj i da se na taj način pokaže institucionalna stabilnost Republike Srpske. Sada za BiH to uvijek ide dosta sporije, dosta tromije i dosta teže i ti razgovori su mnogo teži, a u Republici Srpskoj, stvari su mnogi jasne“, rekao je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Prema njegovim riječima, narod u Republici Srpskoj je jasno rekao šta misli, kome vjeruje i ko treba da predstavlja vlast, ali je s druge strane jasno pokazao i koga ne želi na tom mjestu već upravo na mjestu opozicije.

„Ja mislim da je jako bitno da su građani Republike Srpske podržali sve one snage, na prvom mjestu SNSD i Milorada Dodika, naravno, a koji su pokazivali tu odlučnost da se bore za Republiku Srpsku i za svakog čovjeka Republike Srpske, ali i koji nisu pozivali na podjele u Republici Srpskoj. Oni nisu pozivali na radikalizaciju promjena u Republici Srpskoj, naprotiv, oni su pozivali na to da u Republici Srpskoj budemo jedinstveni i da svi budemo dio jednog frona zaštite, odbrane i borbe Republike Srpske da se u njoj živi bolje“, poručuje Kovačević.

Izborni rezultati i pobjeda SNSD-a u svih devet izbornih jedinica, odnosno ubjedljiva pobjeda na svim nivoima, kako to kazuje Kovačević. Tako podsjeća na srpskog člana Predsjedništva BiH, Željku Cvijanović, a koja u novi mandat ulazi sa najvećim brojem glasova, kada je riječ o ovoj funkciji.

„Iako dolazi, možemo reći iz manjeg biračkog tijela, dobila je skoro pa više nego oba kandidata zajedno. Dakle, ona je dobila oko 320.000, Denis Bećirović, koji dolazi iz brojnijeg naroda, kako oni to vole da kažu, iako je ovo zemlja tri ravnopravna naroda, on je dobio 220.000, odnosno 100.000 manje od Željke Cvijanović. Dok je Darija Filipović iz HDZ-a je dobila 120.000 glasova i to je nešto što se pokazalo kao omjer snaga“, rekao je Kovačević.

Kako on navodi, SNSD uveliko radi i njegov cilj je implementacija izbornih rezultata te rad na svim onim projektima i procesima zarad kojih su im građani dali svoje povjerenje.

„Kada je u pitanju i naš kandidat, Savo Minić, koji je danas prenio ovlaštenja na potpredsjednika vlade, Anđelku Kuzmić, jer već će od ponedjeljka položiti zakletvu i preuzeti svoju dužnost u Palati Republike, kao predsjednik Republike Srpske. Nivo Narodne skupštine, osvojili smo najviše, oko 40 odsto, 34 poslanika. Jedan poslanik, koji je ranije bio u našem klubu išao sada samostalni i isto tako prošao i dobio direktni mandat u Narodnoj skupštini. Dakle 35 mandata, možemo tako slobodno reći jer je čovjek do sada bio u našem klubu“, navodi Kovačević.

Kovačević se prisjetio jednog od svojih gostovanja u medijima prije izbora gdje je kazao da će oba kandidata SNSD-a pobijediti, da će stranka osvojiti 40 odsto te da će koalicioni partneri oreći cenzus i ponovo biti dio novog saziva Narodne skupštine, a što se i ostvarilo.

„Kada je riječ o BiH, Predstavnički dom, osvojili smo više od 40 odsto, čini mi se. Naša tri koaliciona partnera su takođe prošla cenzus i ušla u Predstavnički dom, tako da nakon formiranog izbornog rezultata imamo jedan izuzetno ozbiljan legitimitet i jedan ozbiljan kapacitet da predstavljamo Republiku Srpsku, da se borimo za Republiku Srpsku i da radimo ono što je nama najvažnije, a to je odbrana interesa Republike Srpske i svakog njenog čovjeka kao i borba da svaki njen čovjek živi bolje, da je dostojanstveniji i da je srećniji svojim ćivotom u svojoj Republici Srpskoj“, poručuje Kovačević.

Nove izborne tehnologije

Kovačević se prisjetio komentara pojedinih ljudi, koji su tvrdili da se SNSD plašio izbornih tehnologija, a što nije istina, te su to i kazali u nekoliko navrata. Takođe, on je podsjetio i na izborne jedinice gdje su se izborne tehnologije primjenile eksperimentalno, a gdje SNSD prije njih nije ostvarivao daleko ubjedljiviji izborni rezultat nego onda kada su se koristile.

„To je mogao da bude određeni pokazatelj šta će da se desi i onima u poziciji i onima stranim faktorima, koji su željeli loše za Republiku Srpsku. Međutim, oni to nisu razumjeli. Mi smo imali protiv toga jedino to da jedan neizabrani stranac mimo ustava, mimo zakona, mimo bilo čega nam nameće nove tehnologije i da mi nemamo nikakav uticaj kao demokratski izabrani predstavnici na to kako će da funkcionišu izborni u našoj zemlji“, navodi Kovačević.

Izborni zakon je, kako to navodi Kovačević, jedan od najosjetljivijih zakona u svakoj državi, svakoj demokratiji. Da bi se usvojio izborni zakon neophodan je i kompromis i koncenzus i vlasti i opozicije, kako navodi on.

„Posebno u BiH, gdje imate i tri naroda i dva entiteta i onda se pojavi neki 'švabo' i rekao sad će on to ovako. Mi nismo nikada imali ništa protiv novih tehnologija. Mi smo imali protiv toga jedino to da ih neko nameće. Mi smo smatrali da se o tome trebamo dogovoriti jer to treba da bude proizvod kompromisa i koncenzusa u BiH. Ja mislim da su svi oni, koji su željeli loše Republici Srpskoj , mislim na Sarajevo, mislim na strance, da su oni očekivali zbog sve one halabuke, koja je konstantno postojala od naše opozicije, da mi izbore krademo, da su oni bili apsolutno uvjereni da kada mi uvedem izborne tehnologije, i da će kako oni kažu izborni proces biti transparentniji i sve ostale gluposti... Da ćemo mi biti pometeni na tim izborima. Mislim da su se oni jako iznenadili i činjenica da smo mi pobijedili ubjedljivije, nego što smo pobjeđivali ranije“, govori Kovačević.

SNSD je dobio izborni rezultat, koji se osporava danas manje nego što je to bilo prethodno, kako navodi Kovačević. Ovaj put su svi, pa i opozicija prihvatili volju naroda u Republici Srpskoj, govori on.

„Mi smo kao SNSD za Narodnu skupštinu dobili preko 200.000 glasova i ne postoji ni jedna druga stranka, koja je dobila 100.000. Sve stranke opozicije su dobile manje nego SNSD sam i to je bitno da građani razumiju, a razumiju i te kako jer su oni to proizveli na izborima“, govori Kovačević.