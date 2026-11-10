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IRB danas otvara novu kancelariju

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АТВ редакција
10.11.2026 07:32

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IRB RS
Foto: ATV

Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske otvoriće danas kancelariju u Zvorniku, najavljeno je iz IRB-a.

"Otvaramo novu kancelariju usljed stalnog rasta i želje da budemo još dostupniji klijentima, a ovaj događaj je od velikog značaja za sve građane Zvornika i čitave Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Svečano otvaranje kancelarije predviđeno je u 13.00 časova u Ulici patrijarha Pavla, na broju 14.

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IRB RS

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