IRB danas otvara novu kancelariju

Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske otvoriće danas kancelariju u Zvorniku, najavljeno je iz IRB-a.

"Otvaramo novu kancelariju usljed stalnog rasta i želje da budemo još dostupniji klijentima, a ovaj događaj je od velikog značaja za sve građane Zvornika i čitave Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Svečano otvaranje kancelarije predviđeno je u 13.00 časova u Ulici patrijarha Pavla, na broju 14.