IRB danas otvara novu kancelariju

Autor:ATV redakcija
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Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske otvoriće danas kancelariju u Zvorniku, najavljeno je iz IRB-a.
"Otvaramo novu kancelariju usljed stalnog rasta i želje da budemo još dostupniji klijentima, a ovaj događaj je od velikog značaja za sve građane Zvornika i čitave Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.
Svečano otvaranje kancelarije predviđeno je u 13.00 časova u Ulici patrijarha Pavla, na broju 14.
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