Ko napušta opoziciju? Dodik Vukanoviću dao papirić sa spiskom prelazaka

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dao je Nebojši Vukanoviću papir na kojem, kako tvrdi lider Liste za pravdu i red, piše o stranačkim prelascima poslanika koji su osvojili mandate.

Vukanović kaže da je pitao Dodika o tvrdnji da će SNSD sa koalicionim partnerima imati dvotrećinsku većinu u NSRS i ko su poslanici koji će ih podržati, a dolaze iz opozicionih redova.

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Dodik je nakon obraćanja medijima iz NSRS tokom napuštanja govornice prolazio pored Nebojše Vukanovića u pružio mu je papirić, a sadržaj je Vukanović pročitao prisutnima.

"Iz SDS-a jedan prešao u Ujedinjenu Srpsku. Maja Dragojević iz PSS-a ide kod Banjca. Jedan treba u SNSD iz SDS-a. Tri iz PSS-a idu u SNSD, čeka se još troje iz PSS-a u SNSD. Ja ću biti... ne mogu ovo da pročitam nije ni bitno", pročitao je Vukanović.

Dvotrećinska većina zabrinula Draška Stanivukovića

Lider PSS-a Draško Stanivuković uspio je da uz pomoć funkcionera koji su pristupili njegovoj političkoj opciji prelaskom iz drugih stranaka obezbijedi veći broj poslanika u NSRS od SDS-a. Time su postali druga opcija po snazi u Republici Srpskoj, što je Stanivuković iskoristio da pošalje poruku SDS-u da od sada PSS predvodi opoziciju.

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Međutim, odmah nakon najave Milorada Dodika da će koalicija okupljena oko SNSD-a imati dvotrećinsku većinu u NSRS, Stanivuković je poručio da je iznajmio bilborde preko kojih će kažnjavati "političku korupciju".

Nesmotrenu izjavu dočekale su ostale opozicione kolege koje su Stanivukovića upitali hoće li na bilbordima biti i funkcioneri koji su napustili njih i pristupili PSS-u.

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Na to je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nedavno poručio da Draško Stanivuković više neće biti druga opcija po snazi.

"On uskoro neće biti ni druga, nego će biti treća, pod uslovom da SDS ostane ovo što jeste, pod uslovom da ne gube ljude, a hoće", rekao je Dodik u nedavnom gostovanju na RTRS-u.