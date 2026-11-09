Kolika će biti najniža plata u Srpskoj?

Svi su saglasni da najniža plata u Srpskoj mora da raste. Oko toga koliko, dogovor još nije postignut. Sindikat, poslodavci i Vlada nastavljaju pregovore. Građani već imaju svoju računicu.

"Mislim da će postići dogovor, jer poskupljuje sve, vidimo do čega je došlo – moraju povećati i to",

"Pa bar 1.700, minimalac",

"Po meni ispod 2.000 – sve je malo", kažu građani.

Ta cifra daleko je od realnosti. Prema istraživanju Saveza sindikata Republike Srpske svaki drugi radnik u Srpskoj prima platu do 1450 KM. Poručuju da žele da dođu do značajnijeg povećanja plata koje će radnici osjetiti u kućnom budžetu.

"A ne da to povećanje simbolično ili usklađivanje sa troškovima inflacije prilikom prvom nekog plaćanja računa potroše. To nije princip na kojem je savez sindikata Republike Srpske započeo ove pregovore, mi smo započeli da želimo da dođemo do osjetnog povećanja plata", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Svako povećanje plata mora da bude u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, poručuju iz Unije poslodavaca. Jedan dio je dostavljen, a ono što nedostaje jeste stanje u prerađivačkoj industriji i rast cijena osnovnih životnih namirnica. O konkretnoj cifri, bez toga, kažu – ne mogu govoriti.

"Mi smo zauzeli jedan stav da to bude zaista u skladu sa tim makroekonomskim pokazateljima, da pokušamo biti realni u svojim stavovima. Tako da, bez toga – ne bismo licitirali ništa", rekao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Na prethodnoj sjednici socijalni partneri pokazali su visok nivo odgovornosti i međusobnog razumijevanja, poručuju iz resornog ministarstva. Kažu, to ih ohrabruje da će doći do saglasnosti oko iznosa najniže plate.

"U cilju pripreme za sljedeću sjednicu Savjeta tražili smo dodatne podatke od relevantnih institucija – prije svega Ministarstva finansija i Zavoda za statistiku, na osnovu kojih će socijalni partneri moći da konkretizuju svoje zahtjeve u nastavku pregovora, a predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta zakazao je sjednicu za utorak 17. novembra. Tako da ćemo tada i čuti da li ima nekih konkretnih prijedloga", rekla je Andrea Milinčić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Premijer najavljuje da bi iznos najniže plate za 2027. godinu trebalo da bude poznat do kraja sedmice.

"Ovaj put vidim da će Vlada morati dati malo aktivnije učešće, s tim što već imamo određene prijedloge rješenja kada su u pitanju određene grane privrede, kada su u pitanju poslodavci prvenstveno iz prerađivačkog sektora, koji su, da kažem - u nezavidnom položaju. Da vidimo da napravimo nekakvu gradaciju u tom smislu", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Najniža plata u Srpskoj trenutno se kreće od 1.000 do 1.450 maraka, u zavisnosti od stručne spreme i složenosti poslova. Do kraja sedmice biće jasnije hoće li socijalni partneri uspjeti da dogovore novu cifru. Ako dogovora ne bude, odluka će, na kraju, biti na Vladi Republike Srpske.